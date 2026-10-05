Ukraine tuyên bố tăng cường tấn công các nhà máy lọc dầu Nga; Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nêu điều kiện chấm dứt xung đột; cơ trưởng Flydubai kể lại khoảnh khắc then chốt là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 5/10.

Ukraine tuyên bố sẽ tăng cường tấn công các nhà máy lọc dầu Nga

Ngọn lửa bùng lên sau khi Ukraine tấn công một nhà máy lọc dầu của Nga. Ảnh: Unn.ua

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 3/10 tuyên bố Ukraine sẽ đẩy mạnh các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu Nga để đáp trả đợt không kích mới của Moscow. Theo ông Zelensky, tài liệu tình báo cho thấy Tổng thống Putin ban hành học thuyết mới cho phép mở rộng đánh phá hạ tầng, hậu cần nhằm gây sức ép buộc người dân rời bỏ các thành phố trong mùa đông tới.

Nhằm cắt đứt nguồn tài chính cho chiến dịch quân sự của Nga, Ukraine khẳng định sẽ đáp trả vào các cơ sở năng lượng đối phương. Kiev tiếp tục tự sản xuất tên lửa đạn đạo tầm xa FP-7 và đã dùng để đánh trúng cơ sở tại vùng Samara cùng hệ thống Iskander ở Bryansk. Động thái này diễn ra dù Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục hai bên ngừng đánh hạ tầng năng lượng.

Ông Medvedev nêu điều kiện chấm dứt xung đột Ukraine, nói về tình hình Iran

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 3/10 đưa ra 3 điều kiện giải quyết xung đột Ukraine: Kiev cam kết quy chế trung lập và phi hạt nhân; từ bỏ chủ nghĩa dân tộc và dỡ cấm vận với Nga; công nhận chủ quyền Nga đối với Donbass và các vùng lãnh thổ mới. Ông khẳng định nếu Ukraine không chấp nhận, Nga sẽ giải quyết bằng biện pháp quân sự.

Ông Medvedev tuyên bố quan hệ Nga - Iran đang ở mức cao chưa từng có, tập trung vào hợp tác quốc phòng và Moscow sẽ không bao giờ hy sinh mối quan hệ đối tác chiến lược này. Đánh giá tình hình Trung Đông cực kỳ tồi tệ, quan chức Nga chỉ trích Mỹ hành động liều lĩnh, cho rằng xung đột Mỹ - Iran khiến nhiều quốc gia cân nhắc sở hữu vũ khí hạt nhân.

Cơ trưởng Flydubai kể những khoảnh khắc then chốt trong buồng lái

Cơ trưởng Smit Machchhar (trái) và đồng nghiệp. Ảnh: NDTV

Cơ trưởng Smit Machchhar của chuyến bay Flydubai kể lại khoảnh khắc bị cơ phó tấn công bất ngờ từ phía sau trong lúc người này cầu nguyện. Dù bị đánh tới tấp dẫn đến gần như mất thị lực và nhận thấy máy bay đang lao xuống nhanh, ông Machchhar vẫn dồn chút sức lực cuối cùng mở cửa buồng lái để mọi người lao vào khống chế hung thủ, giành lại quyền kiểm soát.

Theo các tin tức từ nhà chức trách UAE, cơ phó Hamam al-Hammami, 29 tuổi, công dân Oman, đã dùng rìu khẩn cấp tấn công cơ trưởng trong một âm mưu khủng bố nhằm chiếm quyền kiểm soát máy bay. Sự việc được cơ trưởng Machchhar chia sẻ trong các cuộc điện đàm công khai với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Ông Trump chọn Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ làm 'ông trùm AI'

Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Jay Clayton. Ảnh: NYT

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/10 chính thức bổ nhiệm Giám đốc Tình báo quốc gia Jay Clayton làm lãnh đạo ủy ban AI mới tại Nhà Trắng. Với nhiệm vụ thành lập "Lực lượng Siêu trí tuệ", ủy ban có 120 ngày để rà soát rủi ro, cơ hội từ AI và báo cáo về các sự cố an ninh mạng nhằm bảo vệ lợi ích người dân cùng vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực này.

Ủy ban quy tụ các thành viên như Phó Tổng thống JD Vance, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cùng doanh nhân David Sacks và cựu Ngoại trưởng Condoleezza Rice. Dù nhiều nhà nghiên cứu cảnh báo AI có thể đe dọa sự tồn vong của nhân loại, chính quyền ông Trump chọn cách tiếp cận tránh quản lý quá mức để bảo vệ khả năng cạnh tranh quốc gia.