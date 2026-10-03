Tổng thống Nga Putin khẳng định sẽ sớm kiểm soát hoàn toàn Donbass; Hỏa hoạn lớn tại tòa nhà lịch sử ở trung tâm St. Petersburg; Mỹ điều tàu sân bay thứ ba đến Trung Đông là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 3/10.

Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ sớm kiểm soát hoàn toàn Donbass

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Tổng thống Vladimir Putin ngày 1/10 khẳng định việc Nga kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass là "không thể tránh khỏi" và sẽ diễn ra nhanh hơn dự đoán của Ukraine. Ông cho biết Kiev hiện chỉ còn nắm giữ khoảng 11% Donbass và cảnh báo Ukraine không nên cố bám trụ để chịu thêm thương vong. Nga sẵn sàng đàm phán nếu thỏa thuận có các điều khoản Moscow chấp nhận được.

Lãnh đạo Điện Kremlin nhấn mạnh mục tiêu là tạo điều kiện cho hòa bình lâu dài với bảo đảm an ninh và cam kết trung lập từ Ukraine. Về các đòn tấn công UAV của Kiev vào cơ sở lọc dầu gây thiệt hại khoảng 1% GDP Nga, ông Putin cho biết Moscow đã đáp trả tương ứng khiến Ukraine mất ngành luyện kim. Ông khẳng định Nga chỉ dùng biện pháp quân sự để tự vệ.

Hỏa hoạn lớn tại tòa nhà lịch sử ở trung tâm St. Petersburg

Hỏa hoạn tại tòa nhà Miller House. Video: RT

Vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tối 1/10 tại tòa nhà Miller House 3 tầng ở trung tâm St. Petersburg, Nga khiến toàn bộ công trình chìm trong biển lửa. Công trình có từ cuối thế kỷ 18, được công nhận di sản văn hóa cấp khu vực năm 2021 và đang trong quá trình cải tạo thành khu căn hộ cao cấp. Đám cháy bùng phát nhanh chỉ trong vài phút, làm gia tăng nguy cơ sập mái và sàn nhà.

Theo các tin tức, ngọn lửa lan rộng 2.000m² và lan sang tòa nhà dân cư kế bên, buộc nhà chức trách sơ tán khẩn cấp. Gần 40 xe cứu hỏa cùng 165 lính cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường. Cảnh sát hiện được triển khai để đảm bảo an ninh, trong khi nguyên nhân dẫn đến vụ cháy lớn này vẫn đang trong quá trình điều tra.

Mỹ điều tàu sân bay thứ 3 đến Trung Đông giữa căng thẳng với Iran

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN-71). Ảnh: Wikimedia

Mỹ đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ 3 gồm USS Theodore Roosevelt và USS Makin Island tới Trung Đông, nâng tổng quân số hải quân lên hơn 20.000 người cùng hàng trăm máy bay từ cuối tháng 10. Sự hiện diện thêm của các tàu USS George H.W. Bush và USS George Washington phản ánh sự thay đổi nhanh chóng trong chiến dịch chống Iran của Tổng thống Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập khả năng tăng cường ném bom Iran sau cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11, đồng thời bác đề xuất ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz từ phía Iran vì chưa đủ tốt. Dù thừa nhận xung đột có thể ảnh hưởng cơ hội của đảng Cộng hòa, ông nhấn mạnh động thái này vẫn có lợi để đảm bảo Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân.

Hàn Quốc cảnh báo Ukraine về vụ binh lính Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Korea JoongAng Daily

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 2/10 cảnh báo sẽ áp dụng biện pháp bổ sung nếu Ukraine không xin lỗi công khai về việc vi phạm thỏa thuận giữ bí mật bàn giao 2 binh lính Triều Tiên. Ông Lee chỉ trích hành vi đơn phương công khai của Kiev làm tổn hại phẩm giá Hàn Quốc, đồng thời khiến ông giống như kẻ nói dối dù trước đó Kiev từng đề nghị bảo mật.

Phía Ukraine mô tả vụ việc là hiểu lầm ngoại giao và khẳng định đang nỗ lực giải quyết, coi Hàn Quốc là đối tác quan trọng. Nguồn cơn tranh cãi bắt đầu khi Tổng thống Zelensky tiết lộ việc chuyển giao 2 lính Triều Tiên bị bắt ở Kursk cho Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc ngày 23/9. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh việc này làm tổn hại niềm tin song phương.