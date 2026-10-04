Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã đưa ra 3 điều kiện chính để giải quyết cuộc xung đột Ukraine, đồng thời khẳng định Nga sẽ luôn duy trì quan hệ hợp tác chiến lược với Iran.

Theo hãng tin TASS, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev ngày 3/10 đã công khai các điều kiện để đạt được một thỏa thuận lâu dài cho vấn đề Ukraine trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình IRIB của Iran.

"Các điều kiện cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài tại Ukraine đã được công bố rộng rãi từ lâu. Đầu tiên là Kiev phải cam kết quy chế trung lập và phi hạt nhân. Thứ hai, chính quyền Ukraine cần từ bỏ đường lối theo chủ nghĩa dân tộc và dỡ bỏ các lệnh cấm liên quan đến Nga. Thứ ba, chủ quyền của chúng tôi đối với những vùng lãnh thổ đã được quy định trong Hiến pháp Nga cần được khôi phục, cụ thể là Donbass và các vùng lãnh thổ mới khác", ông Medvedev cho biết.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

Ông Medvedev nói việc thực hiện các điều kiện trên sẽ tạo cơ sở cho tiến trình giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao. "Nếu Ukraine không chấp nhận thì chúng tôi sẽ giải quyết bằng biện pháp quân sự", cựu Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Tại cuộc phỏng vấn, ông Medvedev khẳng định quan hệ giữa Nga và Iran "đang ở mức cao chưa từng có" và hai bên đang tập trung vào các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X sau đó, ông Medvedev viết: "Moscow sẽ không bao giờ hy sinh mối quan hệ với Tehran. Chúng tôi và Iran là những đối tác chiến lược và sẽ mãi duy trì mối quan hệ như vậy".

Khi được hỏi về tình hình tại Trung Đông, quan chức Nga nhận định tình trạng an ninh tại đây là "cực kỳ tệ". Ông Medvedev cũng lập luận rằng cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran là nguyên nhân khiến nhiều quốc gia cân nhắc khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân.

"Việc tìm cách thay đổi nền tảng của chế độ chính trị tại Iran bằng vũ lực đã khiến nhiều quốc gia cân nhắc về việc sở hữu vũ khí hạt nhân. Mỹ đã hành động một cách liều lĩnh", ông Medvedev bình luận.