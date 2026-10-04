Cơ trưởng được ca ngợi là “người hùng” của chuyến bay Flydubai đã kể lại khoảnh khắc trước và sau khi bị cơ phó tấn công trong cuộc nói chuyện với Thủ tướng Israel.

Cơ trưởng Smit Machchhar (trái) và đồng nghiệp. Ảnh: NDTV

Theo đài Sky News, cơ trưởng Smit Machchhar chia sẻ thêm về trải nghiệm của mình trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Video cuộc trò chuyện được ông Netanyahu được đăng trên các trang mạng xã hội tối 3/10.

Trước đó một ngày, cơ trưởng Machchhar cũng có cuộc trao đổi qua video tương tự với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Nội dung cuộc trò chuyện này cũng được công khai.

Trong cuộc trò chuyện với ông Netanyahu, cơ trưởng Machchhar nói: “Đó là một chuyến bay bình thường và cơ phó muốn cầu nguyện. Nhiều người dân địa phương vẫn cầu nguyện như vậy, nên điều đó không có gì bất thường. Trong lúc anh ta cầu nguyện, vì phép lịch sự, tôi nhìn về phía trước thay vì phía sau. Khoảng 4-5 phút sau, đột nhiên tôi bị một cú đánh mạnh vào phía sau đầu.

Suy nghĩ đầu tiên của tôi là máy bay đã bị hư hỏng nghiêm trọng, có chuyện gì đó không ổn. Song, sau đó những cú đánh cứ tới tấp giáng xuống và đó là lúc tôi nhận ra vấn đề không phải từ máy bay.

Tôi đã cố ngăn anh ta nhưng do những cú đánh ban đầu, thị lực của tôi gần như mất hoàn toàn và mọi thứ trước mắt trở nên nhòe đi. Sau đó, điều tiếp theo tôi cảm nhận được là máy bay đang lao xuống rất nhanh.

Cơ phó Hamam al-Hammami. Ảnh: CNN

Hiện ký ức của tôi vẫn còn rời rạc nhưng đó là những gì tôi nhớ về khoảng thời gian ấy. Tôi đã cố mở cửa buồng lái một lần nhưng tôi nghĩ anh ta đã đóng cửa lại.

Lúc đó, tôi nhớ mình đang nằm trên sàn buồng lái. Tôi cảm nhận được chuyển động của máy bay cùng tiếng gió rít và tiếng mọi người la hét... Tôi dồn chút sức lực cuối cùng để chiến đấu. Gọi đó là vì bản thân tôi hay vì những người khác cũng được. Tôi làm vậy bởi nếu không làm, tôi sẽ chết. Chính lúc đó, tôi đã dốc hết sức lực để hành động. Tôi đã cố gắng hết sức, lao về phía cửa và mở nó ra. Thật may mắn mọi người đã sẵn sàng lao vào khống chế anh ta và giành lại quyền kiểm soát”.

Khoảnh khắc hành khách khống chế kẻ tấn công trên chuyến bay Flydubai. Video: Kênh 12

Theo hai nguồn tin và một quan chức Israel, cơ phó trên chuyến bay Flydubai là công dân Oman, tên là Hamam al-Hammami, 29 tuổi. Người này sinh ra tại Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE), có cha là người Oman và mẹ là người Syria, đã sống nhiều năm tại UAE.

Hãng tin CNN dẫn tin từ nhà chức trách UAE cho biết Al-Hammami đã dùng rìu tấn công cơ trưởng, sau đó tìm cách giành quyền kiểm soát máy bay trong một âm mưu "khủng bố". Rìu khẩn cấp là trang bị bắt buộc trên hầu hết các máy bay chở khách.