Bão số 4 Narra đang di chuyển ra phía ngoài, tiếp tục xoay hướng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 7h ngày 25/8, vị trí tâm bão số 4 Narra ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam Đông Nam đặc khu Bạch Long Vĩ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Nam Đông Nam, tốc độ từ 5-10km/h.

Đến 7h ngày 26/8, vị trí tâm bão trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 210km về phía Đông Đông Bắc, cường độ duy trì cấp 8, giật cấp 10.

24 giờ tiếp theo, bão lại chuyển hướng, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ tăng lên khoảng 10km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau thành một vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cường độ dưới cấp 6.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão lúc 8h ngày 25/8/2026. Nguồn: NCHMF

Do ảnh hưởng của bão số 4, khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4m; biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Xác minh clip nam bảo vệ đấm, đá túi bụi tài xế xe công nghệ ở Hà Nội

Ngày 25/8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc quần áo bảo vệ liên tục đấm, đá một tài xế xe công nghệ trước cổng Khu đô thị Louis City Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Theo nội dung đoạn clip, dù nam tài xế đã ngã xuống đường và không có biểu hiện chống trả, người đàn ông vẫn tiếp tục đạp nhiều lần vào người nạn nhân.

Tài xế xe ôm công nghệ co người chịu đòn. Ảnh: Chụp màn hình

Vụ việc được cho là xảy ra sáng 25/8 tại Khu đô thị Louis City Hoàng Mai, Hà Nội. Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip thu hút sự chú ý, ghi lại cảnh người mặc đồ bảo vệ liên tục đấm, đá tài xế xe công nghệ.

Chỉ huy Công an phường Hoàng Mai cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin, đưa nam bảo vệ về trụ sở để làm việc, phục vụ xác minh vụ việc.

Công an đang làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc và những người liên quan để xử lý theo quy định. Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Công an thành phố khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm nếu có vi phạm và báo cáo kết quả trước ngày 27/8.

Lý do hy hữu khiến cầu đi bộ nghìn tỷ qua sông Sài Gòn khó về đích dịp 2/9

Ngày 25/8, đại diện nhà tài trợ dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn cho biết tiến độ lai dắt nhịp chính của công trình bắt buộc phải điều chỉnh do đơn vị vận tải chưa thể bàn giao sà lan chuyên dụng đúng hẹn.

Công trường thi công cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Ảnh: Hoàng Tuyết

Đại diện Vietranstimex – công ty vận tải chịu trách nhiệm cung cấp sà lan cho biết, sà lan Trung Nam S05 hiện đang phải phục vụ các dự án dầu khí trọng điểm của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia. Đồng thời, thời tiết xấu trên biển đã làm chậm quá trình dỡ hàng tại mỏ, khiến việc bàn giao và huy động phương tiện cho dự án cầu đi bộ bị trễ so với kế hoạch ban đầu.

Sà lan chở 1.700 tấn sắt bị chìm, 4 người rơi xuống biển

Ngày 25/8, Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu Kiên Hải (tỉnh An Giang) cho biết, lực lượng chức năng vừa cứu 4 thuyền viên trên sà lan gặp nạn giữa biển, đồng thời hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do giông lốc gây ra trên địa bàn.

Cơ quan chức năng tổ chức cứu hộ trên biển.

Trước đó, khoảng 21h15 ngày 24/8, Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu Kiên Hải tiếp nhận tin tức sà lan BN-2785 của Công ty TNHH Vận tải thủy Hoàng Hà, chở khoảng 1.700 tấn sắt xây dựng, gặp nạn tại khu vực bãi đá thuộc ấp II, đặc khu Kiên Hải. Do sóng lớn, gió mạnh, phương tiện bị chìm, 4 thuyền viên trên sà lan rơi vào tình thế nguy hiểm giữa biển.

Ngay sau đó, Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu Kiên Hải đã phối hợp các lực lượng khác triển khai cứu nạn. Sau gần 5 giờ vượt sóng, tổ chức tìm kiếm, đến khoảng 2h ngày 25/8, lực lượng cứu hộ tiếp cận được vị trí sà lan gặp nạn và đưa cả 4 thuyền viên vào bờ an toàn.