Công an Bắc Ninh điều tra vụ Khánh Sky livestream chửi bới

Nguyễn Văn Hợi (biệt danh "Khánh Sky"). Ảnh: N.V

Công an xã Tam Giang phối hợp Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra vụ Nguyễn Văn Hợi ("Khánh Sky") cùng Hồ Văn Khoa kéo đến xưởng ông Trần Đình Tiệp ("Vua Quạt") livestream lăng mạ, đe dọa. Buổi phát trực tiếp thu hút hơn 200.000 lượt xem. Phía gia đình ông Tiệp đã gửi đơn tố giác nhóm đối tượng.

Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn về hoạt động từ thiện trên mạng xã hội, có liên quan tới tuyên bố của Bùi Xuân Huấn (thường gọi là "Huấn Hoa Hồng").

TikToker Cường Tày bị công an xử phạt

Công an xã Phúc Lợi xử phạt TikToker "Cường Tày" vì phát ngôn sai sự thật. Ảnh: CACC

Công an xã Phúc Lợi (Lào Cai) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với L.M.C. (30 tuổi), chủ tài khoản TikTok "Cường Tày". Nguyên nhân do người này đăng tải video chứa thông tin sai sự thật liên quan đến việc chuyển tiền vào tài khoản MTTQ Việt Nam trên mạng xã hội.

Làm việc với công an, L.M.C. thừa nhận phát ngôn thiếu căn cứ, gây ảnh hưởng đến uy tín của MTTQ Việt Nam và tạo dư luận xấu. Sau khi thừa nhận hành vi vi phạm, nam TikToker đã chủ động gỡ bỏ đoạn video, gửi lời xin lỗi đến MTTQ Việt Nam cùng cộng đồng mạng và cam kết không tái phạm.

Miền Bắc tiếp tục đối mặt mưa lớn trong tháng 8

Tháng 8, miền Bắc khả năng xuất hiện những đợt mưa lớn ngắn ngày. Ảnh: Hoàng Minh

Tháng 8/2026, lượng mưa tại Bắc Bộ dự báo cao hơn trung bình nhiều năm, từ 10-25%. Dù số ngày mưa ít hơn nhưng mưa tập trung dồn dập với cường suất lớn trong thời gian ngắn do rãnh áp thấp kết hợp xoáy thấp và gió Đông Nam ẩm. Mưa lớn diện rộng tiếp tục tập trung ở trung du và miền núi.

Sau nhiều đợt mưa kéo dài, đất tại vùng núi đã bão hòa nước nên chỉ cần mưa vừa đến to cũng có thể gây ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng đô thị. Dù El Niño đang mạnh lên nhưng do có độ trễ nhất định nên miền Bắc vẫn đối mặt với nguy cơ xuất hiện các trận mưa lớn dữ dội trong thời gian tới.

Dự báo thời tiết 31/7: Mưa giông nhiều nơi, miền Bắc cục bộ mưa lớn

Miền Bắc vẫn có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to. Ảnh: Hoàng Minh

Theo các tin tức dự báo ngày 31/7/2026, do rãnh áp thấp và hội tụ gió, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và giông, cục bộ mưa rất to trên 100mm/3 giờ. Khu vực Thanh Hóa - Nghệ An có mưa vừa đến rất to. Hà Nội ngày nắng gián đoạn, có lúc mưa rào và giông với nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tập trung mưa giông rải rác vào chiều và đêm, cục bộ mưa toàn vùng. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cùng tình trạng ngập úng tại các khu vực thấp trũng.