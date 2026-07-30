Siêu bão Dolphin tăng cường độ lên cấp 17

Dự báo đường đi siêu bão Dolphin của cơ quan khí tượng Nhật Bản. Nguồn: NCHMF

Sáng 30/7, siêu bão Dolphin trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương tiếp tục tăng cường độ lên cấp 17, giật trên cấp 17. Bão cách đảo Lu-Dông khoảng 5.000km về phía Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20km/h và chưa có dấu hiệu đi vào Biển Đông trong những ngày tới.

Tuy không đi vào Biển Đông, hoàn lưu siêu bão Dolphin sẽ làm gió mùa Tây Nam mạnh lên từ ngày 5/8. Đặc biệt trong các ngày 6-7/8, gió Tây Nam trên khắp Biển Đông có thể đạt cấp 6-7, sóng biển cao 2-4m, gây biển động mạnh và ảnh hưởng đến tàu thuyền. Cơ quan khí tượng sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến cơn bão.

Phát hiện thi thể nam giới tại chung cư ở Hà Nội

Nhiều người dân hiếu kì đến theo dõi vụ việc. Ảnh: T.D.

Tối 29/7, cư dân phát hiện thi thể nam giới tại căn hộ tầng 20 một chung cư ở phường Tây Mỗ (Hà Nội). Lực lượng chức năng lập tức có mặt để phong tỏa và bảo vệ hiện trường. Một số người dân cho biết nạn nhân là người được giới trẻ biết đến trên mạng xã hội.

Theo tin tức từ chính quyền phường Tây Mỗ, vụ việc đang được điều tra làm rõ. Bước đầu, cơ quan chức năng chưa phát hiện dấu hiệu của án mạng và nhận định nhiều khả năng nạn nhân đột tử từ 3-5 ngày trước.

Ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây sắp hầu tòa

Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân). Ảnh: CACC

Dự kiến từ ngày 17/8 đến 12/9, TAND TPHCM sẽ xét xử 227 bị cáo trong chuyên án VN10 về đường dây vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam. Trong đó, ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây và "cô tiên" Trúc Phương bị truy tố tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hoàng Sỹ Thắng giữ vai trò cầm đầu.

Chuyên án khởi nguồn từ việc phát hiện hơn 11kg ma túy giấu trong tuýp kem đánh răng của 4 tiếp viên hàng không ngày 16/3/2023. Tuy nhiên, 4 tiếp viên này không bị xử lý hình sự do không biết có ma túy.

Dự báo thời tiết 30/7: Miền Bắc mưa giông cục bộ, Hà Nội 33 độ C

Ngày 30/7/2026, mưa lớn ở Bắc Bộ giảm nhưng khu vực chịu ảnh hưởng rãnh áp thấp nên vẫn có mưa rào và giông rải rác, cục bộ mưa to trên 60mm. Vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất. Riêng thời tiết Hà Nội, ngày nắng gián đoạn, có lúc mưa rào và giông với nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Khu vực Trung Bộ và Nam Bộ tập trung mưa, mưa vừa và giông vào chiều và đêm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Các vùng trên cả nước cần đề phòng khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa giông, cùng nguy cơ ngập úng tại các khu vực thấp trũng.