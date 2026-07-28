Cục CSGT đề xuất bỏ quy định cho mượn làn ngược chiều để vượt xe

Cục CSGT cần phải kiên quyết loại bỏ việc cho phép phương tiện mượn làn ngược chiều để vượt. Ảnh: Đình Hiếu

Cục CSGT đề xuất Cục Đường bộ Việt Nam loại bỏ việc cho phép phương tiện mượn làn ngược chiều để vượt xe, vốn là nguyên nhân chiếm tới 15% tổng số vụ tai nạn giao thông. Việc vượt ẩu xuất phát từ thói quen không muốn "xếp hàng" và tâm lý chủ quan của nhiều tài xế ngay cả ở các đoạn đường quanh co.

Cục CSGT nhấn mạnh việc vượt xe phải thực hiện bằng cách chuyển làn cùng chiều hoặc tại làn vượt riêng biệt, đồng thời cấm tuyệt đối mượn làn ngược chiều ở đường hẹp, đèo dốc hay tầm nhìn hạn chế. Cục cũng đề nghị rà soát kẻ vạch liền tại tim đường các đoạn đường cong, hẹp để buộc tài xế đi đúng làn.

Mưa lớn gây ngập sâu tại Bảo Lộc, 16 người mắc kẹt

Nước dâng nhanh gây ngập, người dân được sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: Ngọc Thanh

Mưa lớn kéo dài khiến nước sông suối dâng cao, nhiều khu vực tại tỉnh Lâm Đồng ngập sâu, có nơi hơn 1m. Sáng 28/7, lực lượng chức năng đã triển khai xe chuyên dụng và hàng chục chiến sĩ giải cứu thành công 16 người dân bị cô lập tại đường Xuân Diệu (phường 3 Bảo Lộc) đến nơi an toàn.

Theo tin tức mới nhất, mưa lũ làm khoảng 108 căn nhà bị ngập từ 0,3-1,5m. Trong đó, phường 3 Bảo Lộc có khoảng 80 căn, phường B'Lao 8 căn và xã Đạ Tẻh 2 có 20 căn. Chính quyền đã huy động lực lượng hỗ trợ sơ tán khẩn cấp hàng chục hộ ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời túc trực khắc phục hậu quả và hỗ trợ người dân tại điểm ngập.

Truy tố vắng mặt võ sư Đoàn Bảo Châu về cáo buộc tuyên truyền chống Nhà nước

VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử vắng mặt đối với ông Đoàn Bảo Châu (võ sư, SN 1968, ở Hà Nội).

Ông Đoàn Bảo Châu bị truy tố về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 BLHS.

Theo cáo buộc, ông Đoàn Bảo Châu là người tạo lập, quản lý và sử dụng tài khoản Facebook “Chau Doan”. Quá trình quản lý tài khoản này, từ năm 2016-2021, ông Châu quay trực tiếp và phát tán các video có nội dung tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân lên mạng xã hội.

Kết luận giám định cho thấy, có 6 clip của võ sư Đoàn Bảo Châu chứa nội dung “tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân và xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân".

Ngày 24/4/2025, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và đến ngày 30/6/2025, ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với ông Đoàn Bảo Châu. Do ông Châu bỏ trốn nên ngày 25/7/2025, cơ quan công an ra quyết định truy nã.

Dự báo thời tiết 28/7: Miền Bắc cao điểm mưa lớn, Nam Bộ mưa kéo dài

Nhiều nơi trên cả nước có mưa giông mạnh. Ảnh: Hoàng Minh

Ngày 28/7, Bắc Bộ bước vào cao điểm mưa lớn diện rộng do hội tụ gió trên cao, lượng mưa phổ biến 40-90mm, có nơi trên 200mm. Thủ đô Hà Nội sáng và chiều tiếp tục mưa vừa đến mưa to. Cảnh báo nguy cơ mưa cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ gây ngập úng, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều nơi.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục mưa vừa, mưa to từ 50-110mm. Dự báo từ ngày 29/7, mưa lớn tại Bắc Bộ sẽ giảm dần về cường độ, trong khi khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn duy trì mưa lớn kéo dài. Toàn quốc cần đề phòng các hiện tượng cực đoan như lốc, sét, mưa đá, gió giật.