Mưa lớn rạng sáng, Hà Nội ngập cục bộ nhiều nơi

Lượng mưa ghi nhận tại phường Long Biên đạt 47,8mm. Ảnh: T. Dương.

Từ 5h15 ngày 29/7, vùng mây đối lưu gây mưa lớn diện rộng tại Hà Nội, một số nơi như Phú Xuyên đạt 70,7mm, Yên Sở 67,8mm. Mưa dồn xuống gây ngập cục bộ ở Cổ Linh, Thụy Khuê, Nguyễn Gia Bồng... khiến người dân di chuyển khó khăn. Đến khoảng 7h, nước tại nhiều khu vực đã rút nhanh, giao thông trở lại bình thường.

Trận mưa ghi nhận các dự án khẩn cấp chống ngập tại Đại lộ Thăng Long, Ecohome - Đông Ngạc cùng hệ thống hồ điều hòa phát huy hiệu quả, giảm thiểu úng ngập. Ngay từ 5h, các đơn vị thoát nước đã ứng trực tua vớt rác, mở cửa phai và vận hành nhiều trạm bơm trọng yếu để chủ động hạ mực nước hệ thống.

Khởi tố Giám đốc công ty vụ sập công trình chết người tại Quảng Ninh

Hai bị can tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố Trần Thanh Long (Giám đốc Công ty JOYO) và Nguyễn Văn Long về tội Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Trong quá trình cải tạo cửa hàng, Công ty JOYO không khảo sát khả năng chịu lực, không lập phương án an toàn và chưa được cấp phép.

Trần Thanh Long giao Nguyễn Văn Long quản lý thi công dù người này không có chuyên môn phù hợp. Mặc dù bị yêu cầu dừng thi công, việc phá dỡ tường chịu lực vẫn tiếp tục, dẫn đến vụ sập công trình vào chiều 3/5 làm 1 người tử vong, 2 người bị thương. Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Cựu Chủ tịch MediUSA bật khóc tại tòa vì thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: NA

TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án tại Công ty MediPhar. Đại diện VKS xác định bị cáo Nguyễn Năng Mạnh, PGĐ Công ty MediPhar, Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, GĐ Công ty MegaPhaco,... đã tổ chức sản xuất hàng giả, lập 2 hệ thống sổ sách trốn thuế hơn 143 tỷ đồng và hối lộ gần 5 tỷ đồng. VKS đánh giá hành vi nguy hiểm, thu lợi 264 tỷ đồng nên không giảm nhẹ trách nhiệm.

Nói lời sau cùng, bị cáo Mạnh bật khóc hối hận, xin lỗi người tiêu dùng, nhân viên và mong được khoan hồng. Cùng vụ án, cựu cán bộ công an Nguyễn Danh Dũng cũng bày tỏ ân hận vì nhận 30 triệu đồng và hướng dẫn bị cáo Mạnh đối phó điều tra. HĐXX thông báo sẽ chính thức tuyên án vào chiều ngày 31/7.

Dự báo thời tiết 29/7: Mưa lớn tiếp diễn ở miền Bắc

Nhiều nơi trên cả nước có mưa giông. Ảnh: Hoàng Minh

Sáng sớm Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi trên 80mm tập trung tại các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc. Tại Hà Nội, thời tiết sáng có mưa vừa đến mưa to. Từ trưa chiều, khi hội tụ gió yếu dần, mưa lớn ở miền Bắc giảm, chỉ còn mưa rào rải rác kéo dài đến 30/7.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác. Trong khi đó, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ 29-30/7 tiếp tục mưa vừa, mưa to, cục bộ trên 150mm kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn tại các khu vực này sẽ giảm dần từ đêm 30/7.