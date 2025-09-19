Từ ngày 1/7/2025, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2024 chính thức có hiệu lực với một thay đổi mang tính đột phá: giảm thời gian tối thiểu đóng BHXH để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm. Điều này mở ra cơ hội lớn cho những người tham gia BHXH muộn, vẫn có thể tích lũy đủ điều kiện để nhận lương hưu, thậm chí là mức cao nếu đóng trên nền thu nhập cao.

Cơ hội về già có lương hưu cho người tham gia BHXH muộn

Anh Trần Văn L., 46 tuổi, sau nhiều năm làm việc tại Hàn Quốc trở về Việt Nam và tìm được việc tại một công ty liên doanh Hàn - Việt tại Phú Thọ. Trước đó, anh đã làm chuyên gia ở Hàn Quốc trong 15 năm và nhận lại khoản tiền BHXH từ Hàn Quốc nên không thể cộng dồn thời gian đóng vào hệ thống BHXH Việt Nam. Khi quay lại thị trường lao động trong nước, anh phải tham gia BHXH từ đầu.

Nếu theo quy định cũ (Luật BHXH 2014), anh L. sẽ không đủ điều kiện hưởng lương hưu do không thể tích lũy đủ 20 năm đóng BHXH trước tuổi nghỉ hưu. Tuy nhiên, nhờ quy định mới trong Luật BHXH 2024, chỉ cần tối thiểu 15 năm đóng là anh đã có thể đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Điều đáng mừng là, dù thời gian đóng BHXH ngắn hơn, anh L. vẫn có thể nhận lương hưu cao bởi mức lương hiện tại của anh lên đến gần 50 triệu đồng/tháng, đây là mức lương rất cao so với mặt bằng chung.

Ảnh minh họa: Phạm Hải.

Theo quy định hiện hành, mức tiền lương tháng tối đa làm căn cứ đóng BHXH năm 2025 là 46,8 triệu đồng (tương đương 20 lần mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng). Anh L. đang đóng BHXH dựa trên mức trần này.

Như vậy, nếu anh L. tiếp tục duy trì mức đóng BHXH tối đa trong 16 năm còn lại cho đến tuổi nghỉ hưu, anh hoàn toàn có thể nhận được mức lương hưu cao, dù thời gian đóng BHXH chỉ đạt mức tối thiểu. Với 16 năm tham gia BHXH, theo quy định hiện hành, anh L. sẽ được hưởng 41% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Cơ hội cho người tham gia muộn hoặc không liên tục

Theo các chuyên gia lao động - tiền lương, việc giảm thời gian đóng tối thiểu từ 20 năm xuống 15 năm là bước tiến lớn, tạo điều kiện cho người lao động bắt đầu tham gia BHXH ở độ tuổi muộn (45-47 tuổi) cũng như những người có quá trình tham gia BHXH không liên tục.

Đặc biệt, với những trường hợp trước đây đã rút BHXH một lần vì không đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng thì hoàn toàn còn đủ thời gian tham gia lại từ đầu để hưởng lương hưu.

Luật BHXH 2024 quy định cách tính lương hưu hàng tháng như sau:

Đối với nữ, đóng đủ 15 năm được hưởng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH. Mỗi năm đóng thêm được cộng thêm 2%, mức tối đa 75% tương ứng với 30 năm đóng BHXH.

Đối với nam, đóng đủ 20 năm được hưởng 45%, mỗi năm đóng thêm cộng thêm 2%. Mức hưởng tối đa bằng 75% tương ứng với 35 năm đóng BHXH.

Điểm mới đáng chú ý, Luật BHXH 2024 cho phép nam giới có từ 15 đến dưới 20 năm đóng BHXH được hưởng lương hưu. Theo đó mức hưởng cho 15 năm đóng BHXH bằng 40% mức bình quân tiền lương đóng BHXH. Mỗi năm đóng thêm cho đến 20 năm được cộng 1%.

Đây là điểm thay đổi quan trọng so với Luật BHXH 2014, tạo cơ hội lớn cho lao động nam bắt đầu tham gia BHXH muộn hoặc không thể tích lũy đủ 20 năm đóng BHXH.

Luật BHXH 2024 với quy định giảm thời gian đóng tối thiểu xuống 15 năm là một chính sách nhân văn và linh hoạt, giúp nhiều người lao động tham gia BHXH muộn vẫn có thể nhận lương hưu xứng đáng nếu duy trì mức đóng hợp lý. Đây cũng là động lực khuyến khích người lao động tiếp tục tham gia BHXH thay vì rút một lần, góp phần bảo đảm an sinh khi về già.