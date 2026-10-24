Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu 6 hãng bay chủ động nghiên cứu kế hoạch khôi phục, duy trì và phát triển mạng đường bay nội địa, trong bối cảnh nhiều cảng hàng không đang được đầu tư, nâng cấp và mở rộng.

Cục Hàng không Việt Nam đề nghị Vietnam Airlines, Vietjet, Sun PhuQuoc Airways, Pacific Airlines, Vietravel Airlines và Bamboo Airways rà soát các đường bay đã tạm dừng, nghiên cứu mở mới và tăng tần suất khai thác, báo cáo kế hoạch cụ thể trước ngày 10/11.

Theo Cục Hàng không, vận tải hàng không đóng vai trò quan trọng trong kết nối các địa phương, vùng kinh tế, thúc đẩy giao thương, du lịch và đáp ứng nhu cầu đi lại. Việc phát triển các đường bay trực tiếp giữa các địa phương còn giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm phụ thuộc vào việc nối chuyến qua các cảng hàng không đầu mối.

Cơ quan này đề nghị các hãng rà soát toàn diện mạng đường bay đang khai thác và những đường bay đã tạm dừng; đánh giá nhu cầu đi lại, giao thương, du lịch và điều kiện khai thác để lựa chọn phương án khôi phục phù hợp. Các hãng đồng thời nghiên cứu tăng tần suất trên những đường bay hiện hữu.

Các hãng hàng không được đề nghị nghiên cứu mở thêm chặng bay, tăng tần suất khai thác. Ảnh: H.Hùng

Đáng chú ý, Cục Hàng không khuyến khích nghiên cứu mở đường bay mới kết nối trực tiếp giữa các địa phương, nhất là các trung tâm kinh tế, du lịch và vùng kinh tế trọng điểm. Việc mở rộng mạng bay được kỳ vọng góp phần tăng cường liên kết vùng, khai thác tiềm năng du lịch và nâng cao hiệu quả đầu tư hạ tầng hàng không.

Để phát triển đường bay, Cục Hàng không đề nghị các hãng phối hợp với doanh nghiệp cảng hàng không, đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không và chính quyền địa phương chuẩn bị điều kiện khai thác.

Các hãng cũng cần làm việc với doanh nghiệp du lịch, lữ hành để đánh giá nhu cầu thị trường, xúc tiến quảng bá điểm đến, phát triển sản phẩm du lịch và kết nối vận tải. Những cơ chế hợp tác, hỗ trợ phát triển đường bay phải phù hợp quy định pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, địa phương, doanh nghiệp và người dân.