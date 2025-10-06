Tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 sáng 4/10, Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội, có 33 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025-2030 trên các lĩnh vực: Xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa - xã hội và môi trường.

Trong 33 chỉ tiêu chủ yếu được Đảng bộ tỉnh Gia Lai thông qua có 10 chỉ tiêu về kinh tế, 14 chỉ tiêu về xã hội, 7 chỉ tiêu môi trường, 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn trao đổi với báo chí sau phiên bế mạc Đại hội

Đột phá hạ tầng, kinh tế vươn lên

Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, cho hay, trong 5 năm, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của Gia Lai đạt 6,71%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 87,2 triệu đồng (3.555 USD). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực: nông, lâm, thủy sản chiếm 27,1%; công nghiệp - xây dựng 30,9%; dịch vụ 38%. Thu ngân sách năm 2025 dự kiến đạt 27.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu toàn nhiệm kỳ vượt 12 tỷ USD, thặng dư thương mại hơn 8,2 tỷ USD.

Những kết quả đó gắn liền với đột phá hạ tầng. Nhiều công trình then chốt được triển khai như đường ven biển, trục nối quốc lộ 1 với các tuyến ven biển, khởi công xây dựng đường cất hạ cánh thứ hai tại sân bay Phù Cát và chuẩn bị đầu tư và khởi công cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Các cụm công nghiệp thu hút hàng trăm dự án, tạo việc làm cho hơn 26.000 lao động.

Năng lượng tái tạo nổi lên như một điểm sáng mới, với 70 dự án điện gió, điện mặt trời và thủy điện mở rộng, tổng công suất gần 1.100 MW. Cùng với đó, thương mại - dịch vụ nhanh chóng phục hồi sau đại dịch, tổng bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt hơn 741.000 tỷ đồng. Du lịch cũng ghi dấu ấn, đón 36 triệu lượt khách, doanh thu hơn 88.000 tỷ đồng.

Nông nghiệp bền vững, kinh tế biển trỗi dậy

Đà tăng trưởng được củng cố từ nông nghiệp theo hướng sinh thái, xanh, ứng dụng công nghệ cao. Gia Lai đã hình thành 18 vùng sản xuất công nghệ cao với diện tích gần 3.500 ha, trên 68.000 ha được chứng nhận an toàn, bền vững. Chăn nuôi công nghiệp, bán công nghiệp mở rộng, đàn bò đạt hơn 820.000 con, lợn gần 1,9 triệu con, gia cầm gần 20 triệu con.

Thủy sản có bước chuyển mạnh mẽ, tập trung nuôi biển và nuôi công nghệ cao. Năm 2025, sản lượng khai thác ước gần 290.000 tấn, nuôi trồng hơn 16.000 tấn. Các cảng cá loại 2 ở Quy Nhơn, Đề Gi, Tam Quan đi vào hoạt động, cùng hệ thống nhà máy chế biến công suất hơn 22.000 tấn/năm. Song song, tỉnh kiên quyết chống khai thác IUU, xử phạt hơn 550 vụ vi phạm với số tiền gần 39 tỷ đồng.

Không chỉ đẩy mạnh sản xuất, Gia Lai còn chú trọng bảo vệ môi trường. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 46,09%; chất thải công nghiệp, y tế được xử lý 100% theo quy định; chất thải nguy hại đạt 96,5%. Đây là những chỉ dấu quan trọng cho thấy định hướng phát triển xanh đang dần trở thành nếp bền vững.

Thế “kiềng ba chân” cho chặng đường mới

Nếu kinh tế - xã hội là bệ phóng, thì xây dựng Đảng là trụ cột để Gia Lai vững bước. Sau sáp nhập, bộ máy hành chính được tinh gọn mạnh mẽ: giảm 28 đơn vị cấp huyện, 238 đơn vị cấp xã, 36 đầu mối cấp tỉnh, tinh giản 3.130 biên chế. Mặc dù giảm số lượng, hiệu lực và hiệu quả lãnh đạo, điều hành vẫn được giữ vững.

Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh kết nạp mới 22.017 đảng viên, đưa ra khỏi Đảng 325 trường hợp không còn đủ tư cách. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 90%.

Công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như đất đai, đấu thầu, mua sắm y tế. Nhiều vụ việc phức tạp đã được xử lý nghiêm minh, thể hiện rõ quyết tâm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Kinh tế tăng trưởng thực chất, nông nghiệp và môi trường theo hướng bền vững, cùng hệ thống chính trị được siết chặt kỷ cương - đó là thế “kiềng ba chân” tạo nền tảng vững chắc cho Gia Lai.

Tuy nhiên, nhìn về phía trước, Gia Lai vẫn còn những “điểm nghẽn”: công nghiệp thiếu các dự án quy mô lớn dẫn dắt, hạ tầng khu vực phía Tây còn khó khăn, nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu; giám định tư pháp, định giá tài sản trong các vụ án kinh tế vẫn còn vướng mắc.

Song, bài học kinh nghiệm đã được Đảng bộ tỉnh đúc kết rõ ràng: kiên định tư tưởng; đặt xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở vị trí trung tâm; coi công tác cán bộ là “then chốt”; siết kỷ cương, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát; lấy người dân làm gốc và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo để phát triển nhanh, bền vững. Đây chính là hành trang để Gia Lai bước vào giai đoạn 2025 - 2030 với khát vọng phát triển nhanh, bền vững và toàn diện hơn.

Các đại biểu dự đại hội

Để Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý 5 nội dung cần tập trung triển khai trong giai đoạn tới. Thứ nhất, tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh. Thứ hai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Thứ ba, ưu tiên mọi nguồn lực để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số…. Thứ tư, gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường. Trong đó, tăng cường nguồn lực cho phát triển văn hóa, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân, thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền... Thứ năm, đặc biệt coi trọng nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc.

Nam Hà - An Nhiên