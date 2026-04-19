Mới đây, Công ty Cổ phần VKC Holdings (UPCoM: VKC) đã có văn công bố thông tin về tình hình tài chính gửi tới Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Dựa trên báo cáo tài chính năm 2025 được cung cấp, công ty này đang ở trong tình trạng tài chính báo động.

Cụ thể, tính đến cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu của công ty là âm 294,3 tỷ đồng. Con số này tệ hơn cả mức âm 241,5 tỷ đồng của năm 2024.

Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp lên đến 528,7 tỷ đồng, tăng 43,3 tỷ so với cùng kỳ. Trong cơ cấu nợ, doanh nghiệp đang gánh nợ vay ngân hàng là 161,4 tỷ đồng và nợ trái phiếu riêng lẻ là 200 tỷ đồng. Việc duy trì các khoản nợ trong bối cảnh thua lỗ có thể là một áp lực lớn đối với VKC.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của Công ty Cổ phần VKC Holdings. (Nguồn: VKC)

Mặc dù mức lỗ của VKC trong năm 2025 là 53,3 tỷ đồng, đã giảm so với năm 2024 (158,5 tỷ đồng), nhưng công ty vẫn chưa thể thoát khỏi tình trạng lỗ. Lỗ liên tục cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh đang gặp trục trặc hoặc doanh thu không đủ bù đắp chi phí.

Do đó, VCK đang phải gánh khoản lỗ luỹ kế tới hơn 516,2 tỷ đồng. Con số này vượt xa số vốn đầu tư thực tế của chủ sở hữu là 200 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (D/E) của VKC cũng đã tăng từ 2,43 trong năm 2024 lên 2,64 trong năm 2025. Tỷ lệ D/E cao cho thấy doanh nghiệp sử dụng nhiều vốn vay để tài trợ cho hoạt động kinh doanh. Nếu D/E liên tục cao trong một thời gian dài tức là khả năng trả nợ của doanh nghiệp gặp khó khăn.

Đơn vị kiểm toán đã "từ chối đưa ra ý kiến" đối với báo cáo tài chính nêu trên của doanh nghiệp. Theo giải thích của một số công ty kiểm toán, đây là ý kiến được đưa ra khi kiểm toán viên không thể thu thập đủ bằng chứng cần thiết để đưa ra kết luận. Điều này thường xảy ra khi doanh nghiệp hạn chế phạm vi kiểm toán, không cung cấp hồ sơ hoặc sổ sách thiếu sót nghiêm trọng.

Công ty Cổ phần VKC Holdings có tiền thân là Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh, được thành lập từ năm 1993. Đây là thương hiệu thuộc top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất tại Việt Nam từ năm 2008.

Sau gần 30 năm hình thành, phát triển và tạo dựng thương hiệu, VKC cho biết đang phát triển và kinh doanh trong các lĩnh vực: Thương mại lốp xe – phụ tùng; Sản xuất cáp viễn thông - dây điện; Sản xuất các sản phẩm về nhựa; Sản xuất vật liệu xây dựng – nội thất và các lĩnh vực khác.

Ngoài bán hàng ở thị trường nội địa, sản phẩm của doanh nghiệp đã xuất khẩu sang khu vực Đông Nam Á, Nhật Bản và Mỹ.