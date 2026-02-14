Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa có văn bản công bố thông tin bất thường gửi tới Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM.

Theo đó, vào ngày 13/02/2026, công ty này nhận được quyết định của Thuế TPHCM liên quan đến vi phạm hành chính về thuế. Hành vi vi phạm hành chính mà công ty mắc phải là: Khai sai căn cứ tính thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải nộp trong năm 2023, 2024. Dẫu vậy, các nghiệp vụ kinh tế đã được phản ánh đầy đủ trên hệ thống sổ kế toán và trên các hóa đơn, chứng từ.

Đối với vi phạm trên, PNJ chịu mức phạt tiền là: 800.467.715 đồng. Trong văn bản công bố, phía doanh nghiệp cho biết, đã chấp hành nghiêm chỉnh và đầy đủ các quyết định của Thuế TPHCM cũng như chủ động khắc phục các thiếu sót, hậu quả.

Tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp tiền thuế đối với PNJ là hơn 5,34 tỷ đồng.

Trước đó, theo quyết định do Trưởng Thuế TPHCM ban hành, PNJ chịu hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm với số tiền lớn hơn gấp nhiều lần mức chịu phạt.

Cụ thể, hình thức xử phạt chính (phạt tiền) đối với PNJ là hơn 800 triệu đồng (gồm 2 khoản phạt về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế TNDN phải nộp là hơn 749 triệu đồng và khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế TNCN phải nộp là hơn 51 triệu đồng).

Đáng chú ý, biện pháp khắc phục hậu quả của vi phạm trên lên tới hơn 4 tỷ đồng (gồm 2 khoản: truy thu thuế TNDN là hơn 3,746 tỷ đồng; truy thu thuế TNCN là hơn 256 triệu đồng).

Ngoài ra, PNJ còn chịu tổng số tiền chậm nộp thuế là hơn 539 triệu đồng (gồm chậm nộp tiền thuế TNDN là gần 500 triệu đồng và chậm nộp tiền thuế TNCN là hơn 40 triệu đồng).

Như vậy, tổng cộng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp tiền thuế đối với PNJ là hơn 5,34 tỷ đồng.

Cũng theo cơ quan chức năng, số tiền chậm nộp thuế nêu trên được tính đến hết ngày 5/2/2026. Phía PNJ phải có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp thuế kể từ sau ngày 5/2 đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và phạt (nêu trên) vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Thành lập từ năm 1988, tiền thân của PNJ là Cửa hàng kinh doanh Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận. Đến năm 2025, thương hiệu trang sức hàng đầu Việt Nam này đã có 38 năm hình thành và phát triển.

Hiện, công ty có gần 9.000 nhân sự và 2 nhà máy sản xuất với tổng công suất khoảng 5 triệu sản phẩm/năm.

Trong năm 2025, tổng lợi nhuận trước thuế của PNJ là hơn 3.500 tỷ đồng, tăng gần 900 tỷ đồng so với năm ngoái. Doanh nghiệp chịu chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là gần 850 tỷ đồng.