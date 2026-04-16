Phân biệt lương Gross và Net Đây là bước quan trọng trước khi tính toán Lương Gross: Tổng thu nhập trước khi trừ bảo hiểm và thuế

Lương Net: Số tiền thực nhận sau khi đã trừ các khoản bắt buộc Hiểu đơn giản: Net = tiền bạn cầm về mỗi tháng

Các khoản khấu trừ từ lương Gross Khi tính lương Net, bạn cần trừ các khoản sau: Bảo hiểm bắt buộc Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) Bảo hiểm bắt buộc (XH, YT, TN) Căn cứ theo Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 và các văn bản pháp luật liên quan, hàng tháng người lao động có trách nhiệm đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc theo tỷ lệ trên tiền lương làm căn cứ đóng BHXH như sau: Bảo hiểm xã hội: 8% (vào quỹ hưu trí và tử tuất). Bảo hiểm y tế: 1,5%. Bảo hiểm thất nghiệp: 1%. Tổng cộng: 10,5% được khấu trừ trực tiếp từ tiền lương tháng. Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm là mức lương được ghi trong hợp đồng lao động, bao gồm: Mức lương, Phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật. Mức lương này phải nằm trong khoảng từ mức lương tối thiểu vùng đến tối đa 20 lần mức tham chiếu.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) Thuế thu nhập cá nhân = Thuế suất * Thu nhập tính thuế Từ 01/01/2026, biểu thuế TNCN được đơn giản hóa từ 7 bậc xuống còn 5 bậc, giúp giảm gánh nặng thuế cho người lao động. Biểu thuế mới 5 bậc: Đến 10 triệu: 5% Trên 10 - 30 triệu: 10% Trên 30 - 60 triệu: 20% Trên 60 - 100 triệu: 30% Trên 100 triệu: 35%

Giảm trừ gia cảnh Giảm trừ gia cảnh là khoản được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế TNCN. Từ 1/1/2026, mức giảm trừ tăng đáng kể: Giảm trừ bản thân: 15.5 triệu/tháng Giảm trừ người phụ thuộc: 6.2 triệu/người/tháng Ví dụ: Người có 1 người phụ thuộc sẽ được giảm trừ: 15.5 + 6.2 = 21.7 triệu/tháng Người có 2 người phụ thuộc sẽ được giảm trừ: 15.5 + (6.2 × 2) = 27.9 triệu/tháng.

Công thức tính lương Net từ Gross Công thức tổng quát: Lương Net = Lương Gross - Bảo hiểm - Thuế TNCN Để tính lương Net từ Gross, người lao động cần trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc và thuế thu nhập cá nhân sau khi áp dụng giảm trừ gia cảnh. Công thức cơ bản là Net = Gross - bảo hiểm - thuế, trong đó thuế được tính theo biểu lũy tiến từng phần.

Ví dụ tính lương Net từ Gross Giả sử: Lương Gross: 20 triệu Không có người phụ thuộc Đóng BH trên full lương Áp dụng giảm trừ hiện hành: Bản thân: 15,5 triệu Bước 1: Trừ bảo hiểm Bảo hiểm = 20 triệu × 10.5% = 2.1 triệu Bước 2: Tính thu nhập chịu thuế 20 triệu - 2.1 triệu - 15,5 triệu = 2.4 triệu Bước 3: Tính thuế TNCN 2.4 triệu → thuộc bậc 1 (5%) Thuế = 2.4 triệu × 5% = 120.000 Bước 4: Tính lương Net Net = 20 triệu - 2.1 triệu - 120.000 ≈ 17.780.000 đ

