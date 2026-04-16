Phân biệt lương Gross và Net
Đây là bước quan trọng trước khi tính toán
- Lương Gross: Tổng thu nhập trước khi trừ bảo hiểm và thuế
- Lương Net: Số tiền thực nhận sau khi đã trừ các khoản bắt buộc
Hiểu đơn giản:
Net = tiền bạn cầm về mỗi tháng
Các khoản khấu trừ từ lương Gross
Khi tính lương Net, bạn cần trừ các khoản sau:
- Bảo hiểm bắt buộc
- Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)
Bảo hiểm bắt buộc (XH, YT, TN)
Căn cứ theo Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 và các văn bản pháp luật liên quan, hàng tháng người lao động có trách nhiệm đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc theo tỷ lệ trên tiền lương làm căn cứ đóng BHXH như sau:
Bảo hiểm xã hội: 8% (vào quỹ hưu trí và tử tuất).
Bảo hiểm y tế: 1,5%.
Bảo hiểm thất nghiệp: 1%.
Tổng cộng: 10,5% được khấu trừ trực tiếp từ tiền lương tháng.
Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm là mức lương được ghi trong hợp đồng lao động, bao gồm: Mức lương, Phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật. Mức lương này phải nằm trong khoảng từ mức lương tối thiểu vùng đến tối đa 20 lần mức tham chiếu.
Cách tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN)
Thuế thu nhập cá nhân = Thuế suất * Thu nhập tính thuế
Từ 01/01/2026, biểu thuế TNCN được đơn giản hóa từ 7 bậc xuống còn 5 bậc, giúp giảm gánh nặng thuế cho người lao động.
Biểu thuế mới 5 bậc:
Đến 10 triệu: 5%
Trên 10 - 30 triệu: 10%
Trên 30 - 60 triệu: 20%
Trên 60 - 100 triệu: 30%
Trên 100 triệu: 35%
Giảm trừ gia cảnh
Giảm trừ gia cảnh là khoản được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế TNCN. Từ 1/1/2026, mức giảm trừ tăng đáng kể:
Giảm trừ bản thân: 15.5 triệu/tháng
Giảm trừ người phụ thuộc: 6.2 triệu/người/tháng
Ví dụ:
Người có 1 người phụ thuộc sẽ được giảm trừ: 15.5 + 6.2 = 21.7 triệu/tháng
Người có 2 người phụ thuộc sẽ được giảm trừ: 15.5 + (6.2 × 2) = 27.9 triệu/tháng.
Công thức tính lương Net từ Gross
Công thức tổng quát:
Lương Net = Lương Gross - Bảo hiểm - Thuế TNCN
Để tính lương Net từ Gross, người lao động cần trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc và thuế thu nhập cá nhân sau khi áp dụng giảm trừ gia cảnh. Công thức cơ bản là Net = Gross - bảo hiểm - thuế, trong đó thuế được tính theo biểu lũy tiến từng phần.
Ví dụ tính lương Net từ Gross
Giả sử:
Lương Gross: 20 triệu
Không có người phụ thuộc
Đóng BH trên full lương
Áp dụng giảm trừ hiện hành:
Bản thân: 15,5 triệu
Bước 1: Trừ bảo hiểm
Bảo hiểm = 20 triệu × 10.5% = 2.1 triệu
Bước 2: Tính thu nhập chịu thuế
20 triệu - 2.1 triệu - 15,5 triệu = 2.4 triệu
Bước 3: Tính thuế TNCN
2.4 triệu → thuộc bậc 1 (5%)
Thuế = 2.4 triệu × 5% = 120.000
Bước 4: Tính lương Net
Net = 20 triệu - 2.1 triệu - 120.000
≈ 17.780.000 đ
Tool tính lương Net online
Nếu không muốn tính thủ công, bạn có thể dùng tool tính lương Net online:
- Website tính lương online như: TopCV(topcv.vn), VietnamWorks (vietnamworks.com), Việc Làm 24h (vieclam24h.vn), JobsGO (jobsgo.vn), LuatVietnam (luatvietnam.vn), CareerViet (careerviet.vn)
- Công cụ Excel
- App tài chính cá nhân
Chỉ cần nhập:
- Lương Gross
- Số người phụ thuộc
Hệ thống sẽ tự tính Net
Khi nào nên dùng tool thay vì tự tính?
- Lương cao (nhiều bậc thuế)
- Có nhiều người phụ thuộc
- Muốn tính nhanh, chính xác
Lưu ý quan trọng (giúp tránh sai)
- Mức đóng bảo hiểm có thể bị giới hạn trần
- Thuế TNCN tính theo lũy tiến (không phải 1 mức)
- Chính sách có thể thay đổi theo từng năm