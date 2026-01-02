Bà Ngọc Yến (Hà Nội) cho hay, Nghị quyết 110/2025 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân (TNCN), có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Người nộp thuế băn khoăn, lương tháng 12/2025 được chi trả vào tháng 1/2026 thì khi tính mức giảm trừ gia cảnh có được áp dụng theo mức mới không?

Trả lời vấn đề này, Cục Thuế cho biết, theo Luật Thuế TNCN hiện hành, Thông tư 111/2013 của Bộ Tài chính và Nghị định số 65/2013 của Chính phủ, thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao và các khoản thu nhập khác mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế theo hướng dẫn.

Người nộp thuế băn khoăn liệu khoản lương tháng 12/2025, dù được chi trả vào tháng 1/2026, có được áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới không?

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

Riêng thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm có tích lũy theo hướng dẫn tại thông tư là thời điểm doanh nghiệp bảo hiểm, công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện trả tiền bảo hiểm.

Theo quy định tại Nghị quyết số 110/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân như sau: Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm) và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Đồng thời, Nghị quyết số 954/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết số 110 có hiệu lực.

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế cho biết, thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập cho người nộp thuế.

Trường hợp lương tháng 12/2025 trả vào tháng 1/2026 thì kỳ tính thuế thu nhập cá nhân là tháng 1/2026 vì đây là thời điểm thực trả thu nhập.

Do đó, khoản tiền lương tháng 12/2025 nhưng chi trả vào tháng 1/2026 sẽ được áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới theo Nghị quyết số 110/2025 khi kê khai, tính nộp thuế TNCN.