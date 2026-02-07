Người nộp thuế cho biết, Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2026.

Điều 30 Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi quy định: “Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13, Luật số 71/2014/QH13, Luật số 31/2024/QH15, Luật số 48/2024/QH15, Luật số 56/2025/QH15, Luật số 71/2025/QH15, Luật số 93/2025/QH15 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực; riêng các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú hết hiệu lực thi hành từ kỳ tính thuế năm 2026”.

“Vậy, trên bảng lương tính thuế tạm tính hàng tháng, từ tháng 1 đến tháng 6/2026 sẽ tính theo biểu thuế lũy tiến mới hay biểu thuế lũy tiến cũ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công?”, người nộp thuế hỏi cơ quan thuế.

Về nội dung này, Thuế TP Hà Nội cho biết, căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025 quy định rõ về điều khoản thi hành, luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, trừ các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13, Luật số 71/2014/QH13, Luật số 31/2024/QH15. Luật số 48/2024/QH15, Luật số 56/2025/QH15, Luật số 71/2025/QH15, Luật số 93/2025/QH15 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành; riêng các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú hết hiệu lực thi hành từ kỳ tính thuế năm 2026.

Trường hợp có quy định khác nhau về ưu đãi thuế giữa Luật này với Luật Thủ đô, nghị quyết của Quốc hội và giải pháp quy định lại điểm h khoản 8 Điều 10 của Luật Tổ chức Chính phủ thì áp dụng theo Luật Thủ đô, nghị quyết của Quốc hội và giải pháp quy định tại điểm h khoản 8 Điều 10 của Luật Tổ chức Chính phủ. Trường hợp quy định tại Luật này ưu đãi hơn thì người nộp thuế được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi có lợi nhất.

Căn cứ các quy định trên, Thuế TP Hà Nội cho biết, Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của các cá nhân cư trú được áp dụng từ ngày 1/1/2026. Cơ quan thuế thông tin để người nộp thuế biết và thực hiện.