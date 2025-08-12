Hỗ trợ cha mẹ đồng hành cùng con trên môi trường mạng

Trao đổi tại tọa đàm “Thiếu niên nói về An toàn số và Sức khỏe số” được Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững - MSD Việt Nam phối hợp cùng nền tảng TikTok tổ chức hồi trung tuần tháng 5, bạn B.G.H, 14 tuổi đã chia sẻ mong muốn các bậc phụ huynh sẽ tôn trọng quyền riêng tư của con, đồng thời dành thời gian tìm hiểu về các xu hướng, các hoạt động trên TikTok để cha mẹ và con cái có thể trao đổi thêm nhiều khía cạnh trong cuộc sống.

Tham gia diễn đàn trên, bên cạnh việc chia sẻ quan điểm về việc trẻ em sử dụng các nền tảng, ứng dụng số, nhiều phụ huynh cũng kỳ vọng đơn vị phát triển các nền tảng, ứng dụng sẽ cung cấp thêm các tiện ích để giúp họ có thể bảo vệ, đồng hành cùng con trên môi trường số.

Trao đổi tại tọa đàm hồi tháng 5, đại diện TikTok Việt Nam, ông Nguyễn Lâm Thanh cũng đã khẳng định cam kết nâng cao an toàn nội dung và tăng cường các tính năng bảo vệ trẻ em, như các cập nhật liên tục của tính năng “Gia đình Thông minh” và chính sách kiểm duyệt mới.

Đại diện TikTok Việt Nam khẳng định nền tảng không ngừng phát triển thêm các tính năng mới hỗ trợ phụ huynh và người giám hộ, giúp cha mẹ dễ dàng đồng hành cùng con em mình.

Ngày 12/8, TikTok đã chính thức giới thiệu loạt tính năng về an toàn và sức khỏe tinh thần mới cho thanh thiếu niên và gia đình khi sử dụng nền tảng. Những cập nhật lần này thuộc nhóm tiện ích “Gia đình Thông minh”, cho phép phụ huynh có thể theo dõi trạng thái hoạt động tài khoản của con mình, đồng thời cung cấp các thiết lập tùy chỉnh linh hoạt, phù hợp với nhu cầu riêng của từng gia đình.

Hiện tại, các tài khoản TikTok dành cho thanh thiếu niên được bảo vệ bởi hơn 50 tính năng và cài đặt riêng biệt, giúp các em sáng tạo, kết nối và học hỏi trong môi trường an toàn. Với loạt cập nhật mới, TikTok không chỉ nâng cao trải nghiệm an toàn cho người dùng trẻ, mà còn đồng hành cùng các gia đình trong việc duy trì những cuộc trò chuyện cởi mở và thường xuyên về an toàn kỹ thuật số, quyền riêng tư và hành vi ứng xử trực tuyến.

Bổ sung công cụ hiển thị mới, thêm tính năng kiểm soát chặn

Bên cạnh các thiết lập mặc định đã được áp dụng cho tài khoản của thanh thiếu niên, TikTok tiếp tục mở rộng tính năng “Gia đình Thông minh” - công cụ hỗ trợ phụ huynh và người giám hộ tùy chỉnh trải nghiệm trên nền tảng của trẻ một cách linh hoạt và phù hợp.

Cụ thể, trong bản cập nhật mới nhất, TikTok giới thiệu một loạt tính năng nâng cấp trong "Gia đình Thông minh" nhằm giúp phụ huynh hiểu rõ hơn về hoạt động tài khoản của con em mình. Một trong số các tính năng đang trong giai đoạn thử nghiệm là tính năng gửi thông báo tới phụ huynh khi con đăng tải video, ảnh hoặc story ở chế độ công khai. Mục tiêu là tạo điều kiện để phụ huynh và thanh thiếu niên cùng trao đổi cởi mở về nội dung chia sẻ công khai, mà không làm ảnh hưởng tới tính sáng tạo hay tính độc lập của các em.

Nhiều thanh thiếu niên cho biết họ đánh giá cao về sự đồng hành từ phụ huynh trong quá trình tìm hiểu và điều chỉnh các cài đặt quyền riêng tư và an toàn. Đáp lại điều này, TikTok đã bổ sung tính năng cho phép phụ huynh xem các lựa chọn quyền riêng tư mà con em từ 16 - 17 tuổi đang thiết lập. Với người dùng từ 13 - 15 tuổi, các tùy chọn này mặc định bị vô hiệu hóa và không thể thay đổi.

Bên cạnh đó, một tính năng từng được TikTok công bố trước đây cho phép thanh thiếu niên thông báo đến phụ huynh về việc họ báo cáo một video, nay đã được triển khai rộng rãi trên toàn cầu. Cha mẹ sẽ không nhìn thấy nội dung cụ thể mà con đã báo cáo, nhưng tính năng này được thiết kế để giúp các bạn trẻ dễ dàng bắt đầu cuộc trò chuyện về ranh giới và an toàn trực tuyến với những người lớn đáng tin cậy trong cuộc sống của mình.

Với tính năng “Quản lý Chủ đề”, người dùng có thể điều chỉnh tần suất hiển thị các nội dung thuộc hơn 10 nhóm chủ đề phổ biến. Thông qua bộ công cụ “Gia đình Thông minh”, giờ đây TikTok sẽ cho phép phụ huynh xem các chủ đề mà con họ đã chọn để định hình nguồn cấp dữ liệu. Với khả năng quan sát tốt hơn về sở thích nội dung, các gia đình có thể kết nối qua các chủ đề mà họ quan tâm trên TikTok, cũng như nội dung và những nhà sáng tạo khiến cả gia đình hào hứng và truyền cảm hứng.

Trước đó, TikTok đã thêm tính năng hiển thị danh sách các tài khoản mà thanh thiếu niên từng chặn vào bộ công cụ “Gia đình Thông minh”. Hiện tại, nền tảng tiếp tục nâng cấp khả năng bảo vệ với công cụ mới cho phép phụ huynh trực tiếp chặn những tài khoản cụ thể mà họ cho là không phù hợp với con mình.

Nhiều phụ huynh chia sẻ rằng họ chính là người hiểu rõ nhất đâu là nội dung an toàn và phù hợp cho con, và tính năng mới này sẽ giúp họ cá nhân hóa trải nghiệm TikTok của trẻ một cách chủ động hơn. Khi một tài khoản bị chặn, người dùng đó sẽ không thể tương tác với thanh thiếu niên và nội dung từ tài khoản đó cũng sẽ không hiển thị trên nguồn cấp dữ liệu của trẻ. Thanh thiếu niên vẫn có thể gửi yêu cầu gỡ chặn, tuy nhiên quyền quyết định cuối cùng sẽ thuộc về phụ huynh.