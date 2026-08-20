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Trước sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, Đắk Lắk là địa phương có diện tích sầu riêng lớn nhất ở nước ta. Theo số liệu do tỉnh này công bố, đến cuối năm 2024, diện tích trồng sầu riêng đạt 38.800ha, sản lượng khoảng 316.000 tấn.

Hiện nay, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, năm 2026, diện tích trồng sầu riêng của tỉnh là hơn 41.000 ha.