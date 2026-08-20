1. Tỉnh nào hiện có diện tích sầu riêng lớn nhất Việt Nam?
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Đắk Lắk
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- Lâm Đồng0%
- Tiền Giang0%
- Đồng Nai0%Chính xác
Theo số liệu cập nhật đến tháng 7/2026 của Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng, toàn tỉnh có gần 44,3 ha sầu riêng. Sản lượng sầu riêng năm 2025 của tỉnh đạt khoảng 284.287 tấn, năng suất bình quân 12,6 tấn/ha. Quy mô này đưa Lâm Đồng trở thành địa phương có diện tích sầu riêng lớn nhất cả nước.
2. Trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh này cũng là "thủ phủ sầu riêng" của nước ta?
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Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Trước sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, Đắk Lắk là địa phương có diện tích sầu riêng lớn nhất ở nước ta. Theo số liệu do tỉnh này công bố, đến cuối năm 2024, diện tích trồng sầu riêng đạt 38.800ha, sản lượng khoảng 316.000 tấn.
Hiện nay, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, năm 2026, diện tích trồng sầu riêng của tỉnh là hơn 41.000 ha.
3. Thị trường nào hiện chiếm hơn 90% kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam?
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Trung Quốc
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- Mỹ0%
- Ấn Độ0%
- New Zealand0%Chính xác
Số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, 6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu sầu riêng đạt khoảng 950,7 triệu USD, riêng thị trường Trung Quốc đạt 871,8 triệu USD.
Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), hơn 90% kim ngạch xuất khẩu sầu riêng Việt Nam hiện tập trung vào Trung Quốc.
4. Sản phẩm sầu riêng nào được định hướng mở rộng xuất khẩu sang Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Canada, Hàn Quốc và Australia?
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Sầu riêng sấy
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- Sầu riêng đóng hộp0%
- Sầu riêng đông lạnh0%
- Sầu riêng tươi0%Chính xác
Sầu riêng đông lạnh được định hướng mở rộng xuất khẩu sang nhiều thị trường như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Canada, Hàn Quốc và Australia. Việc đa dạng sản phẩm, đặc biệt tăng tỷ trọng chế biến, giúp giảm áp lực tiêu thụ sầu riêng tươi khi sản lượng tập trung vào cao điểm thu hoạch.
5. Sầu riêng hiện đóng góp bao nhiêu phần trăm vào kim ngạch xuất khẩu rau quả nước ta?
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20%
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- 30%0%
- 40%0%
- 50%0%Chính xác
Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, lũy kế 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu rau củ quả của cả nước đạt khoảng 4,76 tỷ USD. Trong đó, sầu riêng tiếp tục là mặt hàng chủ lực, đóng góp hơn 50% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành.
6. Tại sao ngành sầu riêng Việt Nam được yêu cầu không tiếp tục mở rộng diện tích bằng mọi giá?
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Vì sầu riêng đã hết khả năng tăng năng suất
0%
- Vì diện tích đã vượt xa quy hoạch và sản lượng tăng nhanh0%
- Vì các địa phương không còn đất để trồng sầu riêng0%
- Vì thị trường trong nước không còn nhu cầu0%Chính xác
Theo thông tin trên báo Đại biểu Nhân dân, diện tích sầu riêng năm 2026 ước đạt 200.000 ha, gấp đôi quy hoạch trước đây. Trong khi đó, sản lượng dự kiến lên tới 2,08 triệu tấn. Vì vậy, định hướng hiện nay không phải tiếp tục mở rộng diện tích mà là nâng năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, tổ chức vùng nguyên liệu phù hợp với đất đai, nguồn nước, khí hậu, hạ tầng và khả năng liên kết thị trường.
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