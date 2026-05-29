Nghệ An là địa phương dẫn đầu cả nước về kỷ lục nắng nóng. Ngày 7/5/2023, nhiệt độ cao nhất ở Tương Dương lên tới 44,2 độ, là mức nhiệt cao nhất ghi nhận được trong lịch sử Việt Nam. Kỷ lục này vẫn được giữ đến hiện tại.

Trước đó, vào ngày 6/5/2023, nhiệt độ cao nhất ghi nhận tại Hồi Xuân, Thanh Hóa là 44,1 độ, vượt qua kỷ lục 43,3 độ vào ngày 20/4/2019 tại Hương Khê, Hà Tĩnh. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, kỷ lục này bị phá vỡ ở Tương Dương, Nghệ An.