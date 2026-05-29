1. Tỉnh nào nắng nóng nhất Việt Nam?
-
Thanh Hóa
0%
- Quảng Trị0%
- Nghệ An0%
- Hà Tĩnh0%Chính xác
Nghệ An là địa phương dẫn đầu cả nước về kỷ lục nắng nóng. Ngày 7/5/2023, nhiệt độ cao nhất ở Tương Dương lên tới 44,2 độ, là mức nhiệt cao nhất ghi nhận được trong lịch sử Việt Nam. Kỷ lục này vẫn được giữ đến hiện tại.
Trước đó, vào ngày 6/5/2023, nhiệt độ cao nhất ghi nhận tại Hồi Xuân, Thanh Hóa là 44,1 độ, vượt qua kỷ lục 43,3 độ vào ngày 20/4/2019 tại Hương Khê, Hà Tĩnh. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, kỷ lục này bị phá vỡ ở Tương Dương, Nghệ An.
2. Mức nhiệt kỷ lục đến hiện tại của Hà Nội là bao nhiêu?
-
41,5 độ
0%
- 42 độ0%
- 42,5 độ0%
- 43 độ0%Chính xác
Theo số liệu quan trắc, tại Hà Nội (lấy tại Hà Đông) trưa ngày 4/6/2017 trở thành ngày lịch sử khi ghi nhận mức nhiệt cao nhất, lên tới 42,5 độ. Đây cũng là mức nhiệt kỷ lục đến hiện nay của Thủ đô.
Gần đây hơn, ngày 27/4/2024, nhiệt độ tại Láng là 41,5 độ, vượt qua kỷ lục được thiết lập vào 18 năm trước tại chính điểm đo này. Trong khi đó, ngày 26/5/2026 vừa qua, nhiệt độ tại Hà Nội (lấy trạm Hà Đông) đạt 41,1 độ.
3. Năm 2019, Việt Nam có nhiệt độ trung bình cao nhất, đúng hay sai?
-
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Theo thống kê của Cục khí tượng thủy văn tính đến tháng 4/2025, năm 2024 là năm có nhiệt độ trung bình năm toàn quốc cao nhất. Nhiệt độ trung bình cả nước năm 2024 là 24,87 độ C, cao hơn so với trung bình nhiều năm (thời kỳ 1991-2020) là 1,10 độ C.
Giá trị cao nhất trước đó là năm 2019 với 24,8 độ C, cao hơn trung bình nhiều năm là 0,98 độ C.
4. Nơi mưa nhiều nhất Việt Nam nằm ở địa phương nào?
-
Quảng Nam
0%
- Quảng Trị0%
- Quảng Ngãi0%
- Huế0%Chính xác
Đỉnh Bạch Mã, Huế là nơi mưa nhiều nhất cả nước, trung bình 7.000-8.000 mm mỗi năm. Lượng mưa từng ghi nhận trong một ngày tại đây là 1.739mm, gần bằng lượng mưa trung bình năm trên toàn lãnh thổ Việt Nam (1.400-2.400 mm).
Đây là lượng mưa lớn nhất từ trước đến nay ở nước ta và lớn thứ hai thế giới, chỉ sau mức 1.825 mm ở một trạm quan trắc của Pháp tại Ấn Độ Dương vào tháng 1/1966.
5. Nước nào nóng nhất châu Á?
-
Trung Quốc
0%
- Ấn Độ0%
- UAE0%
- Lào0%Chính xác
Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) là nơi nóng nhất châu Á với nhiệt độ trung bình năm khoảng 28,17 độ C. Mùa hè ở đây thường nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận ở UAE trong tháng 5 là 51,6 độ C vào năm 2025. UAE có phần lớn diện tích là sa mạc, nằm ở một trong những khu vực nóng nhất thế giới và đặc biệt dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu.
-
Xem thêm về:
-
trắc nghiệm địa lý
-
địa lý Việt Nam
Tin cùng chuyên mục
Tin mới
- Ấn Độ
- Quảng Trị
- Sai
- 42 độ
- Quảng Trị