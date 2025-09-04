Chính xác

TPHCM là địa phương có số lượng trường học nhiều nhất cả nước, kể cả khi chưa sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trước khi sáp nhập, TPHCM có 2.341 trường học, trong đó có 1.308 trường mầm non, 529 trường tiểu học, 299 trường THCS, 205 trường THPT... chưa kể một số trường mới được khánh thành, xây mới dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Trong khi đó, Bình Dương có 713 trường học các cấp, với 375 trường công lập và 338 trường ngoài công lập.

Bà Rịa - Vũng Tàu có 463 trường học, trong đó có 195 trường mầm non, 139 trường tiểu học, 91 trường trung học cơ sở và 38 trường trung học phổ thông.

Sau sáp nhập - từ năm học mới này, TPHCM sẽ có hơn 3.500 trường học các cấp từ mầm non tới phổ thông.