1. Tỉnh thành nào có nhiều trường học nhất từ năm học 2025-2026?
Hà Nội
Đồng Nai
TPHCM
Quảng Ninh
TPHCM là địa phương có số lượng trường học nhiều nhất cả nước, kể cả khi chưa sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Trước khi sáp nhập, TPHCM có 2.341 trường học, trong đó có 1.308 trường mầm non, 529 trường tiểu học, 299 trường THCS, 205 trường THPT... chưa kể một số trường mới được khánh thành, xây mới dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
Trong khi đó, Bình Dương có 713 trường học các cấp, với 375 trường công lập và 338 trường ngoài công lập.
Bà Rịa - Vũng Tàu có 463 trường học, trong đó có 195 trường mầm non, 139 trường tiểu học, 91 trường trung học cơ sở và 38 trường trung học phổ thông.
Sau sáp nhập - từ năm học mới này, TPHCM sẽ có hơn 3.500 trường học các cấp từ mầm non tới phổ thông.
2. Tỉnh/thành này cũng có số học sinh đông nhất cả nước?
Đúng
Sai
Từ các năm học trước, Hà Nội là địa phương có quy mô học sinh lớn nhất cả nước với 2,3 triệu học sinh.
Nhưng, từ tháng 7/2025, sau khi sáp nhập với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương, TPHCM trở thành nơi có quy mô học sinh lớn nhất cả nước.
Theo số liệu các Sở GD-ĐT công bố đầu năm học 2024-2025, TPHCM hiện tại có 1.707.220 học sinh; Bình Dương có khoảng 520.700 học sinh; còn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có khoảng 300.000 học sinh các cấp.
Như vậy, sau khi sáp nhập với 2 tỉnh, TPHCM sẽ có gần 2,6 triệu học sinh, nhiều nhất cả nước hiện nay.
3. Tỉnh, thành này có bao nhiêu trường chuyên thuộc Sở GD-ĐT?
2
3
4
6
Hiện TPHCM có 4 trường chuyên. Trong đó, 2 trường chuyên là THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa và THPT Chuyên Lê Hồng Phong nổi tiếng thuộc TPHCM khi chưa sáp nhập.
TPHCM sau sáp nhập sẽ có 2 trường chuyên khác là Trường THPT Chuyên Hùng Vương (tỉnh Bình Dương cũ) và Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ).
4. Số lượng giáo viên ở tỉnh/thành này là bao nhiêu?
90.000
100.000
110.000
120.000
Đầu năm học 2024-2025 TPHCM có 80.612 giáo viên. Trong đó có 26.889 giáo viên mầm non; 23.155 giáo viên tiểu học, 18.125 giáo viên THCS và 12.442 giáo viên THPT.
Còn ngành giáo dục tỉnh Bình Dương năm học 2024-2025 có 19.878 viên chức (không bao gồm số liệu ngoài công lập và khối giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện). Trong đó giáo viên là 14.883 người và cán bộ quản lý là 1.048 người.
Bà Rịa - Vũng Tàu có khoảng hơn 16.000 giáo viên các cấp.
Như vậy, sau khi sáp nhập, TPHCM có hơn 110.000 giáo viên các cấp từ năm học mới này.
5. Giáo viên công lập ở tỉnh/thành này có lương cao nhất cả nước?
Đúng
Sai
Theo thống kê của VietNamNet, từ nhiều năm nay, giáo viên ở TPHCM có thu nhập cao nhất cả nước. Ngoài lương và các khoản phụ cấp, nhờ chính sách đặc thù của thành phố, không ít giáo viên có thêm nguồn thu nhập đáng kể mỗi năm.
Từ năm 2017, HĐND TPHCM ban hành nghị quyết chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có giáo viên. Hệ số điều chỉnh tăng thu nhập từng bước nâng lên: Tối đa 0,6 lần (2018), 1,2 lần (2019), 1,8 lần (2020) so với lương ngạch bậc, chức vụ.
Theo Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội, 5 tháng cuối năm 2023, hệ số chi thu nhập tăng thêm tối đa 0,8 lần. Đến năm 2024, theo Nghị quyết 185/2023, mức tối đa được nâng lên 1,5 lần so với lương ngạch bậc, chức vụ.
