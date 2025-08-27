Chính xác

GS. Nguyễn Văn Huyên sinh năm 1905 tại phố Thuốc Bắc, Hà Nội. Mồ côi cha từ năm 8 tuổi, ông được mẹ và chị gái nuôi ăn học. Chị gái ông, bà Nguyễn Thị Mão, là một trong những nữ giáo viên toán đầu tiên của Đông Dương.

Từ tháng 11/1946 đến tháng 10/1975, ông giữ chức Bộ trưởng Giáo dục gần 30 năm, là người đảm nhiệm cương vị này lâu nhất trong lịch sử. Trong suốt 3 thập kỷ khói lửa, ông chỉ đạo nhiều cải cách, xây dựng nền giáo dục quốc dân, xóa mù chữ, đào tạo đội ngũ trí thức và cán bộ khoa học - kỹ thuật, đặt nền móng cho sự phát triển lâu dài của đất nước.