Theo sự phân cấp của Sở GD-ĐT, 29 trường học tại TPHCM được trao quyền tự tuyển dụng giáo viên, phù hợp với chiến lược phát triển và điều kiện thực tế của từng đơn vị.

Việc trao quyền tuyển dụng cũng nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, tạo nhiều chuyển biến tích cực và đảm bảo được tính chủ động, khách quan, công bằng.

Trong 29 trường học được quyền tự tuyển giáo viên, có 2 trường mầm non: Trường Mầm non 19/5 và Trường Mầm non Thành phố; một trường THCS - THPT là Trường THCS - THPT Thạnh An.

Học sinh và giáo viên TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Các Trường THPT gồm: THPT Chuyên Lê Hồng Phong, THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT Nguyễn Thượng Hiền, Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, THPT Nguyễn Du, THPT Lê Quý Đôn, THPT Nguyễn Hiền, THPT An Nghĩa, THPT Bình Khánh, THPT Cần Thạnh, THPT An Nhơn Tây, THPT Củ Chi, THPT Phú Hòa, THPT Trung Lập, THPT Quang Trung, THPT Tân Thông Hội, THPT Trung Phú, THPT Nguyễn Văn Tăng, THPT Nam Sài Gòn,

Ngoài ra, còn có các trường năng khiếu, chuyên biệt như: Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao Bình Chánh; Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp Lê Thị Hồng Gấm; Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho Người khuyết tật; Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Chánh; Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập quận Tân Bình.

Hai trường trung cấp nằm trong số 29 trường được tự tuyển giáo viên là: Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12; và Trung cấp Bách Nghệ TPHCM.