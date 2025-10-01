Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank AMC) vừa thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá khoản nợ có giá trị 163 tỷ đồng, tạm tính đến ngày 24/9/2025.

Đây là khoản nợ của ông Phan Công Khanh (còn được gọi là Khanh Super) và bà Lê Kim Loan - vợ ông Khanh - phát sinh theo hợp đồng tín dụng ký ngày 25/3/2022 tại VietinBank Chi nhánh 4, TPHCM.

Trong khoản nợ 163 tỷ đồng có 124,9 tỷ đồng nợ gốc, 37 tỷ đồng nợ lãi và 356,3 triệu đồng tiền lãi phạt. Tài sản bảo đảm cho khoản nợ này là quyền sử dụng đất và tài sản trên khu đất có diện tích hơn 65.406 m2 tại xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai.

Đơn vị được lựa chọn để tổ chức bán đấu giá khoản nợ là Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Đông (Công ty Miền Đông).

Ông Phan Công Khanh tại showroom xe trước khi vướng vòng lao lý. Ảnh: Facebook nhân vật

Liên quan đến khu đất trên, ngày 29/9 vừa qua, ông T.Đ.T. (ngụ phường Chánh Hưng, TPHCM) đã gửi thông báo đến Công ty Miền Đông, nêu rõ tình trạng pháp lý của tài sản.

Theo ông T., ông là đại diện hợp pháp của nguyên đơn trong vụ kiện đòi lại tài sản và yêu cầu tuyên hủy hợp đồng thế chấp với bị đơn gồm VietinBank và ông Khanh. Vụ kiện này đã được TAND Khu vực 2 - Đồng Nai (trước đây là TAND huyện Long Thành) thụ lý từ tháng 3/2024.

Ông T. cho biết khoản nợ và tài sản đảm bảo cho khoản nợ mà Công ty Miền Đông sắp bán đấu giá là “đối tượng tranh chấp” trong vụ kiện. Hiện TAND khu vực 2 - Đồng Nai vẫn chưa có phán quyết về chủ sở hữu khu đất, cũng như chưa xác định rõ ai là người có nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng.

“Tôi khẳng định ông Khanh không phải chủ đất. Ông Khanh chỉ đứng tên giùm để giúp chủ đất vay ngân hàng", ông T. nêu trong thông báo.

Ngoài ra, ông T. còn cho biết khu đất 65.406 m2 tại xã Phước Thái đang bị Công an TPHCM tạm ngừng giao dịch để phục vụ công tác điều tra một vụ án hình sự khác.

Trước khi vướng lao lý, ông Khanh từng rất nổi tiếng trong giới chơi xe. Ông sở hữu một showroom mặt tiền đường Trần Hưng Đạo, TPHCM và thường xuyên đăng tải hình ảnh mua bán các dòng ô tô hạng sang trên mạng xã hội.

Tháng 7, Viện KSND TPHCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Phan Công Khanh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, ông Khanh cùng đồng phạm đã sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt một chiếc siêu xe McLaren rồi mang đi cầm cố. Ngoài ra, ông còn hứa bán một chiếc Mercedes Brabus G800 nhằm chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng.