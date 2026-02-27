Khoảng 14h30 ngày 27/2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận 3 nạn nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào sáng cùng ngày trên Quốc lộ 1. Ngay khi nhập viện, các bệnh nhân được khẩn trương thăm khám, đánh giá toàn diện tình trạng chấn thương và triển khai các biện pháp cấp cứu cần thiết.

Đại diện bệnh viện thông tin, bệnh nhân N.Đ.Q (58 tuổi, Bắc Ninh) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Người bệnh bị chấn thương hàm mặt, gãy xương cánh tay trái, gãy hở xương đùi phải, gãy hở cẳng chân phải và gãy kín cẳng chân trái. Ngoài ra, các bác sĩ chỉ định theo dõi chấn thương sọ não do nguy cơ diễn biến phức tạp.

Bệnh nhân N.Đ.Q (58 tuổi, ở Bắc Ninh) đang được theo dõi chấn thương sọ não. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân N.D.C (72 tuổi, Bắc Ninh) cũng bị đa chấn thương và được theo dõi sát dấu hiệu chấn thương sọ não. Ông C. được xác định có chấn thương ngực kín kèm gãy xương sườn 7-8, gãy xương chậu và gãy hở hai xương cẳng chân phải. Tình trạng bệnh nhân đang được các bác sĩ tích cực điều trị, kiểm soát đau và phòng ngừa biến chứng.

Trường hợp thứ ba là bệnh nhân H. (37 tuổi, ở Bắc Ninh) bị đa chấn thương nặng gồm chấn thương bụng kín có tổn thương gan, gãy xương đùi phải, chấn thương khung chậu, ngực kín và cột sống thắt lưng. Ê-kíp điều trị đang tiếp tục theo dõi sát các chỉ số sinh tồn và đánh giá chỉ định can thiệp chuyên sâu nếu cần thiết.

Hiện công tác cấp cứu và điều trị cho các nạn nhân vẫn được triển khai khẩn trương.

Trước đó, khoảng 5h sáng 27/2, tại Km76 Quốc lộ 1 (thuộc thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh, Lạng Sơn), xe khách giường nằm biển kiểm soát 37G-00x.xx do tài xế N.M.T (SN 1976, trú Nghệ An) điều khiển theo hướng Hà Nội - Lạng Sơn đã va chạm trực diện với xe khách 16 chỗ biển kiểm soát 29B-113.xx do tài xế N.T.Đ (SN 1984, trú xã Thụy Hùng, Lạng Sơn) điều khiển theo chiều ngược lại.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe giường nằm chở khoảng 10 hành khách, xe 16 chỗ chở 6 người. Cú va chạm khiến hai phương tiện hư hỏng nặng, 1 người tử vong và 5 hành khách trên xe 16 chỗ bị thương. Trong số này, 3 bệnh nhân nặng đã được chuyển về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị.