Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) vừa thông tin đã phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân là Việt kiều sinh sống tại Vương quốc Anh hơn 30 năm. Trước khi nhập viện, ông xuất hiện tình trạng yếu liệt tăng dần, đi lại không vững, giảm khả năng cầm nắm và rối loạn cảm giác ở cả tứ chi.

Bệnh nhân cho biết, dù đã thăm khám và điều trị tại nhiều cơ sở y tế ở Anh và Singapore, tình trạng không cải thiện mà tiếp tục tiến triển nặng, đặc biệt trầm trọng trong 7 tháng gần đây. Do đó, người bệnh quyết định trở về Việt Nam để tìm cơ hội điều trị.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy nam bệnh nhân bị hẹp ống sống cổ đa tầng (C4-C6) do thoái hóa đốt sống và đĩa đệm, gây chèn ép tủy cổ nghiêm trọng. Đáng chú ý, vị trí hẹp nhất của ống sống chỉ còn 3-4mm, mức rất nguy hiểm, có thể dẫn đến liệt hoàn toàn nếu không can thiệp kịp thời.

Sau phẫu thuật, tình trạng của người bệnh đã được cải thiện rõ rệt. Ảnh: BVCC

PGS.TS Đinh Ngọc Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật Cột sống, cho biết trước tổn thương phức tạp và nguy cơ phù tủy trong mổ, ê-kíp đã lựa chọn phương pháp cắt thân đốt sống cổ, ghép xương và cố định cột sống (ACCF).

Ngày 25/2, ca mổ được thực hiện dưới kính hiển vi nhằm phóng đại rõ cấu trúc thần kinh - mạch máu, giúp thao tác chính xác trong không gian hẹp.

Song song đó, hệ thống theo dõi thần kinh trong mổ (IONM) được triển khai để theo dõi liên tục dẫn truyền thần kinh, kịp thời cảnh báo nguy cơ tổn thương tủy sống.

“Sự phối hợp đồng bộ giữa kỹ thuật vi phẫu và công nghệ theo dõi thần kinh hiện đại giúp tối ưu độ an toàn trong suốt quá trình phẫu thuật”, PGS.TS Đinh Ngọc Sơn chia sẻ.

Sau phẫu thuật, hiện bệnh nhân tỉnh táo, có thể ngồi dậy sớm, các triệu chứng yếu liệt, mất thăng bằng cải thiện rõ rệt. Người bệnh sẽ tiếp tục chương trình phục hồi chức năng để sớm trở lại sinh hoạt và công việc thường ngày.