Cụ thể, ngày 11/2, bệnh viện tiếp nhận người đàn ông 38 tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội sau tai nạn hy hữu.

Trước khi nhập viện, bệnh nhân ngã ngồi vào một cọc sắt, dị vật xuyên qua hậu môn, sâu khoảng 30cm rồi tự tuột ra theo quán tính cú ngã. Sau tai nạn, bệnh nhân đau tăng dần vùng hạ vị, lan khắp bụng.

Bệnh nhân được cứu sống sau tai nạn hiếm gặp. Ảnh: BVCC

Kết quả chụp CT ổ bụng cho thấy bệnh nhân có máu tại ống hậu môn, bàng quang và ổ bụng. Anh được chẩn đoán vết thương thấu bụng, chỉ định phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp.

Trong quá trình mổ, ê-kíp y bác sĩ ghi nhận đường đi của dị vật xuyên từ lỗ hậu môn lên vùng thắt lưng, sườn trái, gây tổn thương phức tạp nhiều cơ quan vùng chậu và sau phúc mạc.

Theo đó, bệnh nhân bị dập nát thành trước trực tràng dài khoảng 3cm, tổn thương toàn bộ niệu quản trái từ thành bàng quang lên sát bể thận, đứt rời tại vị trí gần bể thận, rách thành động mạch chậu trái gây chảy máu và tạo khối máu tụ lớn sau phúc mạc.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi sát và chăm sóc tích cực. Đến ngày thứ 10 sau mổ, tình trạng người này đã ổn định, các ống dẫn lưu được rút dần, chức năng các cơ quan hồi phục tốt và được xuất viện.