Ngày 22/8, Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Đình Trung, Trưởng khoa Hồi sức ngoại và ghép tạng (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) cho biết, hiện sức khỏe Đại úy Lê Đình Công - cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP.Hà Nội, tiến triển tốt, tỉnh táo, tiếp xúc được.

"Sọ não bệnh nhân chưa có những tiến triển phức tạp, tiên lượng trường hợp này có khả năng cao phục hồi về ý thức và vận động, có thể không để lại di chứng đáng kể về thần kinh", bác sĩ Trung cho biết.

Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn cần phải theo dõi sát trong những ngày tới để có thể phát hiện ra bất thường.

Như VietNamNet đã đưa tin, khoảng 20h10 ngày 21/8, Nguyễn Bá Hoài Nam (18 tuổi, trú tại xã Phúc Thịnh, Hà Nội) điều khiển xe máy chở Nguyễn Văn Quân (18 tuổi, trú tại xã Tiến Thắng, Hà Nội) phóng với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm, hướng về Âu Cơ.

Phát hiện nhóm thanh niên chạy xe tốc độ cao, có dấu hiệu nguy hiểm cho đội hình diễu binh và người dân, tổ công tác tại chốt bảo vệ số 336A Nghi Tàm đã ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, Nam và Quân không chấp hành mà lao thẳng vào Đại úy Lê Đình Công.

Tốc độ nhanh, va chạm mạnh khiến đại úy công an này bất tỉnh ngay tại chỗ, được đưa vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cấp cứu. Thời điểm vào viện, Đại úy Công được xác định bị chấn thương sọ não, gãy xương mũi và xương hàm, gãy tay trái.

Hai đối tượng Nam và Quân đã bị khống chế, tạm giữ để điều tra.