Tối 6/4, ông Lê Huỳnh Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đơn vị đang tích cực cứu chữa cho các nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách lao xuống vực, xảy ra chiều cùng ngày trên địa bàn xã Hòa Thắng.

Một trong số các nạn nhân trong vụ tai nạn được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ảnh: N.D

Theo ông Phúc, ngay sau nhận được thông tin vụ tai nạn, bệnh viện đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng huy động nhân viên y tế và xe cứu thương nhanh chóng đến hiện trường.

Quá trình tiếp nhận, bệnh viện đã tiến hành sơ cứu ban đầu cho các bệnh nhân và phân loại mức độ nặng nhẹ. “Trong số 11 bệnh nhân, có 2 người bị thương nặng, số còn lại bị thương nhẹ đang được điều trị, sức khỏe tạm ổn định”, ông Phúc thông tin.

Theo báo cáo nhanh của Công an tỉnh Lâm Đồng, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra khoảng 15h30 tại Km16+300 đường ĐT.715, đoạn qua thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng. Thời điểm này, xe ô tô khách 24 chỗ biển số 86H-054.61 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông từ hướng Hòa Thắng đi xã Tuy Phong thì tự gây tai nạn.

Hậu quả làm 4 người tử vong. Danh tính các nạn nhân đang được cơ quan chức năng xác minh.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.