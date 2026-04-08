Ngày 8/4, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, đơn vị đã xuyên đêm phẫu thuật cấp cứu cho 2 nạn nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn xe khách lao xuống vực, xảy ra 3 ngày trước ở xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng.

Hai bệnh nhân này là Đ.V.A. (30 tuổi) và N.T.H. (19 tuổi) cùng trú tỉnh Lâm Đồng, đang được chăm sóc tích cực và tiếp tục điều trị tại bệnh viện sau hậu phẫu.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Bách, Khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Chợ Rẫy đang thăm khám cho bệnh nhân H. sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Trước đó, hơn 23h ngày 6/4, bệnh nhân A. được chuyển đến Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng chấn thương nặng vùng đầu, ngực và tay. Kết quả chụp X-quang ghi nhận người bệnh bị gãy hở, gãy liên lồi cầu xương cánh tay phải, gãy kín 1/3 dưới 2 xương cẳng tay phải, gãy kín xương vai phải, gãy xương sườn 11,12 phải, chấn thương thận phải độ III.

Khoảng 1 tiếng rưỡi sau, bệnh nhân H. cũng được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng lơ mơ, đa chấn thương nặng vùng đầu mặt, tay và chân. Kết quả cận lâm sàng ghi nhận người bệnh bị sốc đa chấn thương phức tạp, gãy hở liên lồi cầu đùi phải, gãy xương cẳng chân trái và gãy xương cánh tay phải, xuất huyết dưới nhện, dập phổi phải và tràn dịch màng phổi.

Khoa Cấp cứu đã kích hoạt quy trình báo động đỏ, phối hợp cùng nhiều chuyên khoa tiến hành hội chẩn, chỉ định mổ cấp cứu ngay trong đêm cho 2 bệnh nhân.

Hai ca mổ kéo dài hơn 8 tiếng, đến sáng 7/4 thì hoàn tất, bệnh nhân được tiếp tục theo dõi hậu phẫu.

BS.CK2 Quách Tiến Dũng, Khoa Ngoại thần kinh - Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đến chiều cùng ngày, bệnh nhân A. được chuyển lên Khoa Ngoại thần kinh trong tình trạng tỉnh táo, không yếu liệt.

Sau phẫu thuật được chăm sóc tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh nhân H. cải thiện sức khỏe hơn, huyết áp ổn định nhưng vẫn còn lơ mơ, nặng. Người bệnh vẫn đang tiếp tục thở máy, đồng thời được theo dõi sát sau phẫu thuật.

Như VietNamNet đã thông tin, khoảng 15h30 chiều 6/4, xe khách mang BKS 86H-054.61 chở nhóm thợ lặn lưu thông theo hướng Mũi Né đi về xã Phan Rí Cửa (tỉnh Lâm Đồng) thì bất ngờ đổ dốc và lao xuống vực tại Km16+300 đường ĐT.715, đoạn thuộc thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng.

Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong tại chỗ, 11 người bị thương được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu.

Sau đó, hai nạn nhân bị thương nặng trên được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục cấp cứu, điều trị.