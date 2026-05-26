Số hóa quy trình vận hành

Ngày 21/5/2026, Công ty Tài chính TNHH MTV TNEX và Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ và Thương mại Softdreams ký thỏa thuận hợp tác, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái số cho khách hàng doanh nghiệp, các hộ kinh doanh nhỏ, người bán hàng…

Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển vượt bậc, các hộ kinh doanh và người bán lẻ đang đối mặt với áp lực lớn về việc tối ưu hóa vận hành và tiếp cận nguồn vốn linh hoạt. Từ thách thức này, TNEX và Softdreams đã thiết lập mối quan hệ hợp tác toàn diện nhằm mang đến những giải pháp sáng tạo cho thị trường.

Sự hợp tác giữa Softdreams và TNEX được kỳ vọng mang lại những cơ hội mới cho các hộ kinh doanh, tối ưu hóa mọi điểm chạm dịch vụ trên nền tảng số, khơi thông và minh bạch hóa dòng vốn, giúp nhà bán hàng giải quyết triệt để bài toán tiếp cận nguồn tài chính nhanh chóng, thuận tiện.

Tiếp cận vốn vay kinh doanh ngay trên nền tảng quản trị

Mối quan hệ hợp tác giữa TNEX và Softdreams được đánh giá là mang lại giá trị vượt trội cho cả hai hệ sinh thái thông qua việc cộng hưởng năng lực cốt lõi. Đối với khách hàng của TNEX, việc tiếp cận các giải pháp hóa đơn điện tử, kế toán và vận hành số từ Softdreams sẽ giúp tối ưu hóa năng lực quản trị dòng tiền. Ngược lại, cộng đồng nhà bán hàng trên nền tảng Softdreams sẽ được thuận tiện nhờ sản phẩm hợp tác giữa hai bên: giải pháp vay kinh doanh tín chấp trực tuyến dành cho hộ kinh doanh.

Ông Nguyễn Thế Minh - Tổng giám đốc TNEX chia sẻ: "Tại TNEX, mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là xóa bỏ mọi khoảng cách tài chính cho cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các nhà bán hàng trên nền tảng số. Chúng tôi hiểu rằng, trong nền kinh tế số, tốc độ và sự linh hoạt của dòng vốn chính là năng lực cạnh tranh sống còn của mỗi gian hàng, mỗi doanh nghiệp. Thông qua sự kết nối toàn diện với Softdreams, TNEX mang đến một giải pháp tài chính số: đơn giản, trực tuyến hoàn toàn và tối ưu theo thời gian thực. Đây không chỉ là một khoản vay kinh doanh đơn thuần, mà là sự tiếp sức kịp thời giúp họ vững vàng tối ưu vận hành, tự tin làm chủ công nghệ và bứt phá doanh thu ngay trên không gian số."

Theo ông Minh, sự hợp tác này hướng đến xóa bỏ những rào cản tài chính truyền thống. Giờ đây, cộng đồng nhà bán hàng trên nền tảng Softdreams có thể tiếp cận nhanh chóng và trực tiếp các gói vay kinh doanh tín chấp từ TNEX với quy trình đăng ký 100% trực tuyến và xét duyệt tự động chỉ trong 5 giây.

Về phía Softdreams, Ông Vũ Văn Luật - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Softdreams cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gia tăng giá trị cho tệp khách hàng sẵn có: "Mục tiêu của Softdreams không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các công cụ quản trị như hóa đơn điện tử hay kế toán số, mà là đồng hành toàn diện cùng sự phát triển của hộ kinh doanh. Sự hợp lực với TNEX giúp chúng tôi hoàn thiện mảnh ghép còn thiếu. Khách hàng giờ đây không chỉ tối ưu được bài toán vận hành mà còn giải quyết được bài toán dòng vốn một cách nhanh chóng, minh bạch ngay tại một điểm chạm duy nhất."

Hợp tác giữa TNEX và Softdreams được kỳ vọng sẽ mở ra chặng đường phát triển mới dựa trên việc phát huy trọn vẹn thế mạnh cốt lõi của mỗi bên. Softdreams đóng vai trò nền tảng công nghệ vững chắc với hệ sinh thái khách hàng doanh nghiệp và hộ kinh doanh sâu rộng, am hiểu sâu sắc nhu cầu quản trị thực tế. Trong khi đó, TNEX mang đến lợi thế lớn về năng lực thiết kế sản phẩm tài chính số và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng thế hệ mới.

(Nguồn: TNEX)