Ông N.B.H, một hộ kinh doanh ở An Giang, cho biết ngưỡng doanh thu không chịu thuế đối với hộ kinh doanh đã được nâng từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng/năm.

Nhiều hộ kinh doanh đã nộp tờ khai thuế quý I/2026 theo quy định cũ, nhưng theo ngưỡng mới lại thuộc diện không phải kê khai.

Tuy nhiên, việc xử lý các tờ khai đã nộp hiện được hướng dẫn theo nhiều cách khác nhau như hủy tờ khai hoặc kê khai bổ sung doanh thu bằng 0 đồng, khiến hộ kinh doanh lúng túng trong quá trình thực hiện.

“Trường hợp các hộ đã nộp tờ khai quý I/2026 theo ngưỡng cũ nhưng nay thuộc diện áp dụng ngưỡng mới thì cần thực hiện thủ tục gì, có phải tiếp tục kê khai thuế theo quý hay không?”, ông H. đề nghị cơ quan thuế giải đáp.

Trả lời vấn đề này, Thuế cơ sở 9 tỉnh An Giang cho biết, theo khoản 1 Điều 1 Nghị định số 141/2026, Chính phủ đã nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng/năm.

Về hướng dẫn xử lý đối với trường hợp đã nộp tờ khai quý I/2026, cơ quan thuế cho biết, trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm 2026 dự kiến dưới 1 tỷ đồng nhưng đã nộp tờ khai theo Mẫu số 01/TKN-CNKD trong quý I/2026 thì thực hiện như sau:

- Về kê khai: Lập tờ khai bổ sung để điều chỉnh doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân bằng 0 hoặc gửi thông báo hủy tờ khai đến cơ quan thuế.

- Lưu ý khi hủy tờ khai: Trường hợp lựa chọn hủy tờ khai, hộ kinh doanh vẫn phải nộp thông tin về tài khoản thanh toán và ví điện tử phục vụ quản lý thuế.

- Về sổ sách kế toán: Kể từ ngày 29/4/2026, hộ kinh doanh đang sử dụng mẫu số S2a-HKD phải chuyển sang sử dụng Sổ doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ (Mẫu số S1a-HKD) và Sổ theo dõi nghĩa vụ thuế khác, nếu có (Mẫu số S3a-HKD) ban hành kèm theo Thông tư số 152/2025 của Bộ Tài chính.

Cơ quan thuế lưu ý, hộ kinh doanh đã đăng ký hóa đơn điện tử vẫn phải xuất hóa đơn cho mọi giao dịch bán hàng, cung cấp dịch vụ, kể cả trường hợp người mua không lấy hóa đơn.

Tuy nhiên, nếu doanh thu cả năm dưới 1 tỷ đồng, hộ kinh doanh sẽ không phải nộp tờ khai thuế theo quý mà chỉ cần gửi thông báo doanh thu hằng năm, chậm nhất là ngày 31/1/2027.