Ông N.V.H, một hộ kinh doanh ở Tây Ninh, cho biết, hộ kinh doanh của ông được đăng ký từ tháng 10/2025, có doanh thu hơn 1,5 tỷ đồng và đã kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân trong quý IV/2025 theo quy định.

Bước sang quý I/2026, doanh thu hộ kinh doanh của ông H. đạt hơn 2 tỷ đồng và ông lựa chọn phương pháp kê khai, nộp thuế theo tỷ lệ (%) trên doanh thu.

“Nếu đến hết năm 2026, tổng doanh thu thực tế của hộ kinh doanh vượt 3 tỷ đồng, tôi có được tiếp tục áp dụng phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu đối với các quý còn lại, từ quý II đến quý IV/2026, cũng như cho cả năm 2026 hay không?”, ông H. hỏi.

Hộ kinh doanh băn khoăn về việc áp dụng phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân khi doanh thu vượt 3 tỷ đồng. Ảnh: Nguyễn Lê

Trả lời vấn đề trên, Thuế cơ sở 7 tỉnh Tây Ninh dẫn quy định tại điểm d, khoản 5, Điều 4 Nghị định số 68/2026 và khoản 1 Điều 1 Nghị định số 141/2026 của Chính phủ.

Theo quy định, hộ kinh doanh có doanh thu trên 3 tỷ đồng hoặc doanh thu từ trên 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng đang áp dụng phương pháp tính thuế theo thu nhập tính thuế nhân với thuế suất sẽ được ổn định phương pháp trong 2 năm liên tục kể từ năm đầu tiên áp dụng.

Trường hợp hộ kinh doanh có doanh thu từ trên 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng đang áp dụng phương pháp tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu, nếu đến cuối năm doanh thu thực tế vượt 3 tỷ đồng thì từ năm tiếp theo phải chuyển sang phương pháp tính thuế theo thu nhập tính thuế nhân với thuế suất.

Căn cứ quy định nêu trên, cơ quan thuế cho biết nếu đến hết năm 2026 tổng doanh thu thực tế của hộ kinh doanh vượt 3 tỷ đồng thì trong năm 2026 vẫn được tiếp tục áp dụng phương pháp hiện tại; từ năm 2027 mới phải chuyển sang phương pháp tính thuế theo thu nhập tính thuế nhân với thuế suất.