Hoạt động bình chọn được kỳ vọng sẽ khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo, quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, cùng với sự tích cực, chủ động của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Thông qua việc đánh giá và tổng kết các thành tích nổi bật, việc bình chọn còn nhằm củng cố và tăng cường niềm tin, niềm tự hào, tạo động lực và khát vọng cống hiến trong các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là dấu ấn chính trị mang tính bước ngoặt định hình và phát triển thành phố trong kỷ nguyên vươn mình - Ảnh: BTC

Đồng thời, các dấu ấn được lựa chọn sẽ góp phần khơi dậy khát vọng của người dân trong xây dựng và phát triển thành phố, động viên đội ngũ cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Để đảm bảo tính khách quan và thực chất, các dấu ấn sẽ được bình chọn dựa trên cơ sở giới thiệu từ các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí và đặc biệt là sự đồng thuận của người dân.

Yêu cầu quan trọng là nội dung các dấu ấn phải thiết thực, có tính lan tỏa, động viên và phải thể hiện sâu sắc tinh thần Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị “TPHCM vì cả nước, cả nước vì TPHCM”.

Phạm vi bình chọn “10 dấu ấn nổi bật của TPHCM năm 2025” rất rộng, bao quát toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Kế hoạch chia thành 5 nhóm chính để đề xuất dấu ấn, gồm hoạt động chính trị và công tác lãnh đạo, chỉ đạo (nổi bật là kết quả cụ thể hóa Nghị quyết 98/2023/QH15 và những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo trong cải cách hành chính); kinh tế, văn hóa, xã hội; hoạt động và dấu ấn tiêu biểu của chính quyền cơ sở, xây dựng đô thị và môi trường; gương sáng hoạt động vì cộng đồng của các tổ chức đoàn thể và người dân và lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, ngoại giao nhân dân và hoạt động kết nối kiều bào.

Các tiêu chí bình chọn lần này được xây dựng chặt chẽ, đòi hỏi dấu ấn phải có tính khái quát, điển hình tiêu biểu, có tác động tích cực, lan tỏa cao. Về tính ảnh hưởng và tác động, dấu ấn phải có phạm vi ảnh hưởng, sức lan tỏa đến toàn thành phố, liên vùng hoặc toàn quốc, mang giá trị về ý nghĩa lịch sử, chính trị, kinh tế - xã hội, và tạo tác động tích cực đến đời sống vật chất và tinh thần của đông đảo người dân.

Đặc biệt, kế hoạch ưu tiên các dấu ấn có tính đột phá, sáng tạo, được tổ chức lần đầu tiên, có khả năng nhân rộng thành mô hình, tạo ra xu thế tích cực, khơi dậy niềm tự hào và cổ vũ tinh thần trong xã hội.

Ngoài ra, dấu ấn được chọn phải đạt kết quả cao tính đến thời điểm bình chọn, tạo dấu ấn cho sự phát triển vượt bậc hoặc tạo tiền đề cho sự phát triển của thành phố trong thời gian tới.

Các sở, ban, ngành và cơ quan báo chí có nhiệm vụ đề xuất tối đa 2 dấu ấn nổi bật trước ngày 25/10. Từ ngày 11 đến 21/11, TPHCM sẽ tổ chức lấy ý kiến bạn đọc, người dân rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hội đồng bình chọn sẽ họp để chọn từ 10 đến 12 dấu ấn nổi bật nhất, dự kiến trước ngày 5/12.

Kết quả 10 dấu ấn nổi bật chính thức sẽ được công bố vào dịp cuối năm 2025 và trong thời điểm đón năm mới 2026, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong xã hội.

Việc tổ chức bình chọn và công bố 10 dấu ấn nổi bật năm 2025 là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng, không chỉ tổng kết thành tựu mà còn là động lực để TPHCM tiếp tục phát huy bản sắc “năng động, sáng tạo, đi đầu, nghĩa tình, vì cả nước”.