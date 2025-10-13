Những ngày qua, khắp các tuyến phố của TPHCM ngập tràn sắc đỏ của cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Không khí chuẩn bị cho sự kiện chính trị quan trọng này đang lan tỏa mạnh mẽ, thể hiện sự kỳ vọng và tin tưởng của người dân vào chặng đường phát triển mới của thành phố.

Chị Nhã Trúc cùng bạn tham quan, tìm hiểu Triển lãm ảnh "Đảng bộ TPHCM tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Khắp các tuyến đường rực rỡ cờ đỏ sao vàng.

Tại trung tâm và các khu vực ngoại thành, hệ thống pano, áp phích tuyên truyền được bố trí đồng bộ, tạo điểm nhấn mỹ quan đô thị, góp phần khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân TPHCM.

Đặc biệt, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Bến cảng Nhà Rồng, chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ Đại hội Đảng” được trưng bày. Ông Phan Văn Minh, Phó Trưởng phòng Tuyên truyền – Giáo dục của bảo tàng cho biết, đây là hoạt động đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 .

Triển lãm nói về vai trò quyết định của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc thành lập Đảng năm 1930. Người đã tham dự 3 kỳ Đại hội. Sau khi qua đời năm 1969, tư tưởng của Người tiếp tục được Đảng vận dụng, phát triển qua các kỳ Đại hội tiếp theo, góp phần đưa đất nước đổi mới, hội nhập và phát triển.

Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 15/10, với sự tham dự của 550 đại biểu, chia thành 12 tổ thảo luận. Phiên trù bị diễn ra vào ngày 13/10; phiên khai mạc chính thức tổ chức sáng 14/10.

Lần đầu tiên, phiên khai mạc Đại hội được truyền hình trực tiếp tới bốn điểm cầu: TPHCM, Bình Dương, Vũng Tàu và Côn Đảo. Đây là bước đổi mới về hình thức tổ chức, vừa tăng tính kết nối vừa lan tỏa tinh thần đại hội đến rộng khắp.

Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện có tính chất định hướng chiến lược, mở ra giai đoạn phát triển mới cho thành phố. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, TPHCM đặt mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu về kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ của cả nước.