Phiên trù bị Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) diễn ra ngày 13/10 đã công bố báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Trung ương Đảng.

Báo cáo ghi nhận sự đồng thuận cao đối với công tác chuẩn bị văn kiện. Các đảng ủy trực thuộc Thành ủy, đại biểu tham dự đại hội và các tầng lớp nhân dân đã góp ý nghiêm túc, mạnh dạn đề xuất nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, trí tuệ vào những vấn đề lớn của đất nước.

Tư duy tích hợp và đồng bộ

Đa số ý kiến đánh giá các văn kiện được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, thể hiện rõ tầm nhìn, định hướng chiến lược cho giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quang cảnh phiên trù bị Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra sáng 13/10 - Ảnh: BTC

Các ý kiến bày tỏ sự thống nhất cao đối với việc Trung ương tích hợp nội dung của 3 văn kiện báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế - xã hội và báo cáo tổng kết xây dựng Đảng thành Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV. Đây được xem là tư duy mới, đột phá, thể hiện cách làm sáng tạo, giúp tránh được trùng lặp, thiếu thống nhất giữa các báo cáo theo hướng liên thông, đồng bộ.

Về nội dung, ý kiến đề nghị bổ sung thêm yếu tố “trách nhiệm” vào phương châm đại hội, nâng cao vai trò dẫn dắt của Đảng trong xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập sâu rộng. Và cần nhấn mạnh quan điểm “con người là trung tâm, mục tiêu và động lực then chốt” cũng như mối quan hệ “phát triển để ổn định và ổn định để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững”.

Nhiều ý kiến tập trung vào việc nâng cao chất lượng thực thi chính sách, coi đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc. Đề nghị bổ sung thêm bài học kinh nghiệm về nâng cao năng lực thực thi chính sách, không để tình trạng “chủ trương đúng nhưng thực hiện yếu”.

Các ý kiến cũng đề cao tính linh hoạt trong phản ứng chính sách, tránh bảo thủ, chậm thay đổi trước các biến động toàn cầu, đồng thời tăng cường truyền thông và tạo đồng thuận xã hội. Để đảm bảo tính khả thi của chương trình hành động, các đại biểu đề nghị Trung ương tiếp tục rà soát, ưu tiên tập trung các chiến lược quan trọng, tránh dàn trải. Đặc biệt, các chiến lược chuyển đổi nền kinh tế sang kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và kinh tế sáng tạo; Kiên quyết xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và chú trọng thu hồi tài sản tham nhũng một cách hiệu quả, thực chất.

Hoàn thiện lý luận và thực tiễn đổi mới

Các ý kiến góp ý cho dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới 40 năm qua và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng đã nêu bật nhu cầu hoàn thiện hệ thống lý luận, chấn hưng văn hóa và đổi mới căn bản phương thức giáo dục tư tưởng trong Đảng.

Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 13-15/10. Ảnh: Nguyễn Huế

Phần lớn ý kiến nhất trí rằng dự thảo báo cáo đã nhận định, đánh giá những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua, khẳng định hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam ngày càng hoàn thiện.

Tuy nhiên, ý kiến đề nghị cần phân tích rõ các “bước ngoặt” trong thực tiễn thực hiện công cuộc đổi mới. Đặc biệt, cần làm rõ nguyên nhân chủ quan của hiện tượng một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Về văn hóa, có ý kiến đề nghị cần có giải pháp mạnh mẽ chấn hưng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể lực và ý chí, chú trọng nền tảng văn hóa, đạo đức xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, cần bổ sung hạn chế về tình trạng suy thoái đạo đức, xuống cấp văn hóa, nhất là trong giới trẻ, ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội.

Trong tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng, các ý kiến nhấn mạnh sự cần thiết phải đổi mới mạnh mẽ việc học tập, quán triệt chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Việc giáo dục tư tưởng không nên chỉ dừng lại ở việc học nghị quyết theo hình thức “triển khai - quán triệt”.

Đảng cần đổi mới cả nội dung và phương thức, tăng sức hấp dẫn, tính tương tác, gắn với thực tiễn công tác, học tập và cuộc sống của đảng viên, quán triệt sâu rộng nguyên tắc tập trung dân chủ - nguyên lý tổ chức cơ bản của Đảng và thực hiện thực chất hơn, tránh hình thức.

Bên cạnh đó, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng cần theo hướng tăng tính tự chủ, chịu trách nhiệm của tổ chức cơ sở Đảng và xác lập cơ chế phản biện trong nội bộ Đảng.