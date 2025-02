Chiều 18/2, đại diện Cục CSGT cho biết, nhận lời mời của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Bộ Vận tải và Hậu cần (Vương quốc Morocco) đoàn đại biểu của Bộ Công an Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị toàn cầu cấp Bộ trưởng lần thứ tư về an toàn giao thông đường bộ tại Marrakech (Morocco).

Đây là hội nghị về an toàn giao thông lớn nhất toàn cầu do WHO đồng chủ trì, tổ chức 5 năm một lần.

Hội nghị lần này có 1.500 đại biểu, bao gồm các bộ trưởng, quan chức cấp cao của nhiều cơ quan Liên Hợp Quốc, người đứng đầu cơ quan an toàn giao thông các nước.

Mục tiêu là thúc đẩy hành động cụ thể nhằm cải thiện an toàn giao thông đường bộ trên toàn thế giới, trong bối cảnh mỗi năm tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của gần 1,2 triệu người trên toàn cầu.

Việt Nam là một trong những nước được đánh giá cao về nỗ lực kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông tốt trong những năm gần đây. Do vậy WHO đã mời và bày tỏ mong muốn Việt Nam phát biểu, truyền đạt kinh nghiệm trong triển khai các giải pháp về kiềm chế, kéo tai nạn giao thông tại các phiên thảo luận chính của hội nghị.

Các phiên thảo luận của phái đoàn Việt Nam dự kiến diễn ra trong ngày 18 và 19/2, gồm phiên họp cấp bộ trưởng, phiên họp chuyên đề và phiên họp cam kết về những mục tiêu thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ toàn cầu 2021-2030.