Hôm nay (9/10), TAND tối cao công bố quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Đào Tú Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ công bố các quyết định của Chánh án TAND tối cao về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Tường Linh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ giữ chức Chánh Văn phòng TAND tối cao; ông Chu Đức Anh, Thư ký Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tối cao Lê Minh Trí khẳng định, công tác cán bộ là công tác thường xuyên, có vai trò rất quan trọng trong hoạt động của toàn ngành tòa án.

Chánh án TAND tối cao Lê Minh Trí trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Tường Linh và Chu Đức Anh. Ảnh: CTV

Việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tường Linh và Chu Đức Anh nhằm phù hợp với tình hình thực tế và để phát huy hơn nữa hiệu quả công việc.

Chánh án Lê Minh Trí nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm và thách thức, đòi hỏi các ông Nguyễn Tường Linh và Chu Đức Anh phải nỗ lực nhiều hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Vì vậy, trên cương vị mới, ông Nguyễn Tường Linh và Chu Đức Anh cần nhanh chóng thích nghi, đáp ứng tốt yêu cầu công việc; đồng thời giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ; phát huy sở trường, điểm mạnh và những kết quả đã đạt được trong thời gian qua.

Đánh giá cao những cố gắng của ông Đinh Mai Long – nguyên Chánh văn phòng TAND tối cao trong thời gian qua, Chánh án Lê Minh Trí cho biết, ông Đinh Mai Long là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản nên được Ban Thường vụ Đảng ủy Lãnh đạo TAND tối cao điều động làm nhiệm vụ giúp việc trực tiếp cho Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao.