Thủ tướng quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đối với Phó Đô đốc Hải quân Trần Thanh Nghiêm, ủy viên Trung ương Đảng.

Ông Trần Thanh Nghiêm sinh năm 1970, quê quán tại Ninh Bình. Năm 2020, ông được bổ nhiệm chức Tư lệnh Quân chủng Hải quân.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm. Ảnh: Báo Hải quân

Thủ tướng bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Đình Cường, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Ông Cường đảm nhiệm cương vị Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam từ hồi tháng 10/2021.

Thủ tướng quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu 3 đối với Thiếu tướng Hà Tất Đạt. Ông Đạt được bổ nhiệm chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu 3 từ hồi tháng 9/2020.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Tuấn Hùng giữ chức Phó tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.