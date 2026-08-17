Landmark 51 - Tòa nhà hỗn hợp đa năng và chung cư cao cấp Vinafor, nằm tại số 55 Vạn Phúc (phường Hà Đông, Hà Nội). Dự án này có tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, do liên danh Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor) và Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 làm chủ đầu tư. Tòa nhà được khởi công vào tháng 4/2015 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện.

Dự án được xây dựng trên khu đất rộng gần 4.600m2, từng được kỳ vọng trở thành "trái tim của quận Hà Đông" tại thời điểm đó. Hiện, khu vực đất dự án được quây tôn kín, phía bên trong cỏ dại mọc um tùm.

Theo thiết kế, tòa nhà bao gồm 688 căn hộ, mật độ xây dựng chỉ 48%. Dự kiến, thời điểm mở bán của dự án là ngày 29/11/2015. Khi đó, giá chào bán vào khoảng 23 triệu đồng/m2, tương đương với 1,7-2,3 tỷ đồng/căn, đầy đủ nội thất cao cấp. Dự kiến ban đầu, dự án đưa vào sử dụng từ quý IV/2017.

Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn chưa hoàn thiện và mới dừng ở phần thô. Do phơi nắng phơi mưa kéo dài, công trình hoang phế, sắt thép hoen gỉ.

Theo phối cảnh từng được quảng bá, khu vực tầng thượng được bố trí căn penthouse cùng không gian cây xanh, khu vực thưởng thức cà phê và tiệc nhẹ.

Xung quanh tòa nhà được quây tôn kín. Nhiều mái tôn tạm dựng sát công trình, trong khi phần đất xung quanh được tận dụng làm bãi trông xe và nhà xưởng nhỏ lẻ.

Tòa nhà như một khối bê tông đứng sừng sững im lìm. Dù xung quanh công trình là khu dân cư đông đúc, nhưng bên trong dự án vẫn vắng bóng công nhân và máy móc thi công.

Đầu năm 2023, chủ đầu tư/chủ sở hữu mới của dự án từng cam kết sẽ sớm tiếp tục triển khai và tái khởi động dự án, song đến nay chưa thể hoàn thiện. Mới đây, dự án này được đưa vào danh sách 300 dự án vốn ngoài ngân sách chậm triển khai, UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất thủ tục, đẩy nhanh tiến độ.