Các quyền lợi BHYT dành cho mẹ bầu và trẻ sơ sinh
Chi phí khám thai định kỳ
BHYT chi trả cho các lần khám thai định kỳ theo chỉ định của bác sĩ tại cơ sở y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu hoặc cơ sở y tế có ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT. Các dịch vụ được chi trả bao gồm:
- Khám thai tổng quát, kiểm tra sức khỏe của mẹ và sự phát triển của thai nhi.
- Các xét nghiệm cơ bản như xét nghiệm máu, nước tiểu, sàng lọc tiểu đường thai kỳ.
- Siêu âm thai định kỳ để theo dõi sự phát triển của bé, phát hiện sớm các bất thường (nếu có).
- Tiêm phòng uốn ván và các mũi tiêm khác theo lịch tiêm chủng của Bộ Y tế.
Chi phí sinh nở (sinh thường, sinh mổ)
Đây là một trong những quyền lợi quan trọng nhất mà BHYT mang lại. Dù mẹ bầu sinh thường hay sinh mổ, BHYT đều có mức hỗ trợ chi trả nhất định:
- Sinh thường: BHYT sẽ chi trả các chi phí liên quan đến quá trình chuyển dạ, đỡ đẻ, thuốc men, vật tư y tế tiêu hao, giường nằm sau sinh theo quy định.
- Sinh mổ: Trong trường hợp có chỉ định y khoa (ví dụ: thai to, ngôi ngược, mẹ có bệnh lý nền hoặc các yếu tố nguy cơ khác), BHYT sẽ chi trả chi phí phẫu thuật, gây mê, thuốc men, vật tư y tế và các dịch vụ chăm sóc sau mổ.
Mức hưởng BHYT khi sinh con sẽ phụ thuộc vào loại thẻ BHYT của người tham gia (ví dụ: thẻ có mức hưởng 80%, 95% hay 100%) và việc khám chữa bệnh đúng tuyến hay trái tuyến.
Chi phí điều trị biến chứng thai sản
Trong quá trình mang thai và sinh nở, đôi khi có thể xảy ra các biến chứng không mong muốn như tiền sản giật, sản giật, băng huyết sau sinh, sảy thai, thai lưu hoặc các bệnh lý khác phát sinh do thai kỳ. BHYT sẽ chi trả chi phí khám, chữa bệnh, thuốc men, phẫu thuật (nếu cần) để điều trị các biến chứng này, giúp mẹ bầu vượt qua giai đoạn khó khăn và phục hồi sức khỏe.
Chi phí chăm sóc trẻ sơ sinh
Ngay sau khi chào đời, trẻ sơ sinh cũng được hưởng các quyền lợi từ BHYT của mẹ hoặc được cấp thẻ BHYT riêng (nếu thuộc đối tượng).
Điều kiện để hưởng quyền lợi BHYT khi sinh con
Thời gian tham gia BHYT liên tục
Người tham gia BHYT phải đóng BHYT từ đủ một khoảng thời gian nhất định (thường là từ 6 tháng hoặc 9 tháng liên tục trở lên, tùy theo quy định cụ thể của từng trường hợp) trước khi sinh con. Nếu thời gian tham gia không đủ hoặc bị gián đoạn, quyền lợi thai sản có thể bị hạn chế hoặc không được hưởng.
Đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến đúng quy định
Để được hưởng mức chi trả cao nhất, mẹ bầu cần:
- Đăng ký khám chữa bệnh ban đầu: Khám thai và sinh con tại cơ sở y tế đã đăng ký khám chữa bệnh ban đầu trên thẻ BHYT.
- Chuyển tuyến đúng quy định: Trong trường hợp cần chuyển lên tuyến trên, phải có giấy chuyển tuyến hợp lệ từ cơ sở y tế ban đầu. Nếu không có giấy chuyển tuyến hoặc tự ý vượt tuyến, mức hưởng BHYT sẽ bị giảm theo quy định.
Những lưu ý quan trọng khi sử dụng BHYT thai sản
Sản phụ nên tìm hiểu kỹ về các bệnh viện, phòng khám có ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT và có chuyên khoa sản uy tín.
Nếu mẹ bầu sinh con tại cơ sở y tế không phải nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và không có giấy chuyển tuyến (trái tuyến, vượt tuyến), mức hưởng BHYT sẽ thấp hơn so với đúng tuyến. Trong trường hợp cấp cứu, mẹ bầu vẫn được hưởng BHYT tại bất kỳ cơ sở y tế nào nhưng sau khi ổn định cần làm thủ tục chuyển về đúng tuyến để tiếp tục được hưởng quyền lợi đầy đủ.
Mẹ bầu có thể cân nhắc tham gia thêm bảo hiểm thai sản thương mại để bổ sung cho BHYT, nhằm có được sự chăm sóc toàn diện và tiện nghi hơn.