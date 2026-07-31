Các quyền lợi BHYT dành cho mẹ bầu và trẻ sơ sinh

Chi phí khám thai định kỳ

BHYT chi trả cho các lần khám thai định kỳ theo chỉ định của bác sĩ tại cơ sở y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu hoặc cơ sở y tế có ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT. Các dịch vụ được chi trả bao gồm:

- Khám thai tổng quát, kiểm tra sức khỏe của mẹ và sự phát triển của thai nhi.

- Các xét nghiệm cơ bản như xét nghiệm máu, nước tiểu, sàng lọc tiểu đường thai kỳ.

- Siêu âm thai định kỳ để theo dõi sự phát triển của bé, phát hiện sớm các bất thường (nếu có).

- Tiêm phòng uốn ván và các mũi tiêm khác theo lịch tiêm chủng của Bộ Y tế.

Khi tham gia bảo hiểm y tế, phụ nữ mang thai sẽ được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực. Ảnh: Thạch Thảo

Chi phí sinh nở (sinh thường, sinh mổ)

Đây là một trong những quyền lợi quan trọng nhất mà BHYT mang lại. Dù mẹ bầu sinh thường hay sinh mổ, BHYT đều có mức hỗ trợ chi trả nhất định:

- Sinh thường: BHYT sẽ chi trả các chi phí liên quan đến quá trình chuyển dạ, đỡ đẻ, thuốc men, vật tư y tế tiêu hao, giường nằm sau sinh theo quy định.

- Sinh mổ: Trong trường hợp có chỉ định y khoa (ví dụ: thai to, ngôi ngược, mẹ có bệnh lý nền hoặc các yếu tố nguy cơ khác), BHYT sẽ chi trả chi phí phẫu thuật, gây mê, thuốc men, vật tư y tế và các dịch vụ chăm sóc sau mổ.

Mức hưởng BHYT khi sinh con sẽ phụ thuộc vào loại thẻ BHYT của người tham gia (ví dụ: thẻ có mức hưởng 80%, 95% hay 100%) và việc khám chữa bệnh đúng tuyến hay trái tuyến.

Chi phí điều trị biến chứng thai sản

Trong quá trình mang thai và sinh nở, đôi khi có thể xảy ra các biến chứng không mong muốn như tiền sản giật, sản giật, băng huyết sau sinh, sảy thai, thai lưu hoặc các bệnh lý khác phát sinh do thai kỳ. BHYT sẽ chi trả chi phí khám, chữa bệnh, thuốc men, phẫu thuật (nếu cần) để điều trị các biến chứng này, giúp mẹ bầu vượt qua giai đoạn khó khăn và phục hồi sức khỏe.

Chi phí chăm sóc trẻ sơ sinh

Ngay sau khi chào đời, trẻ sơ sinh cũng được hưởng các quyền lợi từ BHYT của mẹ hoặc được cấp thẻ BHYT riêng (nếu thuộc đối tượng).