Thế nào là thời gian tham gia BHYT liên tục? Thời gian tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) liên tục là khoảng thời gian người tham gia duy trì việc đóng BHYT mà không bị gián đoạn vượt quá thời hạn pháp luật quy định. Đây là căn cứ để xác định người tham gia có đủ điều kiện hưởng chính sách BHYT 5 năm liên tục hay không. Hiện nay, thời điểm tham gia BHYT liên tục được ghi nhận trên thẻ BHYT hoặc hiển thị trên dữ liệu điện tử của cơ quan BHXH, giúp người dân dễ dàng theo dõi quá trình tham gia của mình. Cá nhân trên đã có đủ 5 năm tham gia BHYT liên tục trở lên tính đến ngày 20/2/2026.

Các trường hợp đóng BHYT ngắt quãng vẫn được tính liên tục - Thời gian gián đoạn tham gia BHYT không quá 3 tháng. Trong quá trình tham gia BHYT, nhiều người có thể thay đổi đối tượng tham gia. Ví dụ, từ người lao động (đóng BHYT bắt buộc thông qua doanh nghiệp) chuyển sang đối tượng hộ gia đình (tự nguyện đóng BHYT) hoặc ngược lại. Trong những trường hợp này, nếu việc chuyển đổi diễn ra liền mạch hoặc có khoảng gián đoạn không quá 3 tháng, thời gian tham gia BHYT vẫn được tính liên tục. - Thuộc các trường hợp được pháp luật cho phép bảo lưu thời gian tham gia BHYT liên tục.

Những trường hợp gián đoạn không được tính liên tục và cách khắc phục Nếu thời gian gián đoạn đóng BHYT vượt quá 3 tháng thì thời gian tham gia BHYT liên tục của bạn sẽ bị ngắt quãng. Khi bạn đóng BHYT trở lại, thời gian liên tục sẽ được tính lại từ đầu. Điều này có nghĩa là bạn sẽ phải tích lũy lại đủ 5 năm liên tục để hưởng quyền lợi miễn đồng chi trả. Cách khắc phục duy nhất trong trường hợp này là cố gắng duy trì việc đóng BHYT đều đặn và không để khoảng trống quá 3 tháng.