Thay đổi về mức đóng

Từ ngày 1/7, mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 2.340.000 đồng/tháng lên 2.530.000 đồng/tháng. Việc điều chỉnh này làm thay đổi một số mức đóng, mức hưởng BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp căn cứ theo mức lương cơ sở/mức tham chiếu.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH, BHYT bắt buộc thấp nhất là 2.530.000 đồng/tháng (bằng mức lương cơ sở), mức cao nhất là 50.600.000 đồng/tháng (bằng 20 lần mức lương cơ sở).

Đối với người tham gia BHXH tự nguyện, mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn; mức cao nhất là 50.600.000 đồng/tháng.

Một số mức đóng, mức hưởng BHXH, BHYT thay đổi từ tháng 7. Ảnh: Phạm Hải

Đối với mức đóng BHYT hộ gia đình trong 12 tháng:

- Người thứ nhất: 1.366.200 đồng/năm (4,5% mức lương cơ sở).

- Người thứ hai: 956.340 đồng/năm (70% mức đóng của người thứ 1).

- Người thứ ba: 819.720 đồng/năm (60% mức đóng của người thứ 1).

- Người thứ tư: 683.100 đồng/năm (50% mức đóng của người thứ 1).

- Từ người thứ năm trở đi: 546.480 đồng/năm (40% mức đóng của người thứ 1).

Mức hưởng BHXH thay đổi ra sao?

Mức tiền hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản là 759.000 đồng/ngày (30% mức lương cơ sở), cao hơn 57.000 đồng/ngày so với mức lương cũ. Với người đẻ mổ được nghỉ dưỡng sức 7 ngày, mức tiền hưởng là 5.313.000 đồng; với người sinh thường là 3.795.000 đồng.

Trợ cấp một lần khi sinh con, nhận con nhờ mang thai hộ hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi: 5.060.000 đồng/con (2 lần mức lương cơ sở), cao hơn 380.000 đồng/con so với mức cũ. Trợ cấp mai táng: 25.300.000 đồng (10 lần mức lương cơ sở).

Một số mức hưởng tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cũng thay đổi. Trong đó, người lao động suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và thuộc trường hợp theo quy định nhận trợ cấp phục vụ hằng tháng là 2.530.000 đồng/tháng (bằng mức lương cơ sở).

Khi người lao động tử vong do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mức hưởng trợ cấp một lần là 91.080.000 đồng (36 lần mức lương cơ sở).

Một số mức hưởng BHYT thay đổi

Người tham gia BHYT có tổng chi phí khám, chữa bệnh BHYT dưới 379.500 đồng/lần (15% mức lương cơ sở) được quỹ BHYT thanh toán 100% trong phạm vi được hưởng. Bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế), cho biết chế độ này được thực hiện với điều kiện người bệnh đi khám chữa bệnh đúng tuyến.

Nếu bệnh nhân đi khám chữa bệnh trái tuyến, sẽ được hưởng theo tỷ lệ mức hưởng quy định.

Ví dụ một bệnh nhân có mức hưởng 80%, đi khám trái tuyến hết tổng chi phí 370.000 đồng. Bệnh nhân này nằm trong nhóm các bệnh bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc sử dụng kỹ thuật cao do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định, nên sẽ được 100% mức hưởng. Quỹ BHYT thanh toán 370.000 đồng, bệnh nhân không phải nộp thêm số tiền đồng chi trả 20%.

Nếu không nằm trong nhóm này, bệnh nhân có mức hưởng 80% đi điều trị nội trú trái tuyến ở cấp chuyên sâu hết 370.000 đồng thì được Quỹ BHYT thanh toán 148.000 đồng, bệnh nhân tự trả 222.000 đồng thay vì tự trả thêm 251.600 đồng.

Ngưỡng cùng chi trả để được hưởng quyền lợi BHYT 5 năm liên tục cũng tăng lên 15.180.000 đồng/năm (6 lần mức lương cơ sở). Trong khi đó, mức thanh toán tổng chi phí thiết bị y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật tối đa là 113.850.000 đồng (45 lần mức lương cơ sở).

Một số mức thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT cũng được điều chỉnh tăng tương ứng theo mức lương cơ sở mới.