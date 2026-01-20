Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã có quyết định về việc ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 trên 3 đoạn.

3 đoạn tuyến này gồm: Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ (dài khoảng 0,71km, rộng 50m); Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng, (dài khoảng 0,6km, rộng 40m); Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi (dài khoảng 0,95km, rộng 40m).

Tuyến đường Vành đai 2,5 có tổng chiều dài 19,41km, chia thành 13 đoạn, điểm đầu giao với đường dẫn cầu Thanh Trì, điểm cuối tại phường Phú Thượng. Ảnh: Đức Hoàng

Mục đích nhằm xử lý các điểm nghẽn, cấp bách về ùn tắc giao thông; hoàn thiện mạng lưới giao thông vận tải, đẩy mạnh thu hút đầu tư, góp phần tạo diện mạo mới cho đô thị dọc tuyến đường nói riêng và của toàn thành phố nói chung...

Địa điểm xây dựng tại các phường: Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân. Thời gian thực hiện (dự kiến) năm 2026; dự kiến kinh phí khoảng 8.401 tỷ đồng.

Hướng tuyến khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ. Ảnh: Đức Hoàng

Theo ghi nhận của PV VietnamNet, dọc đoạn tuyến khu đô thị mới Dịch Vọng – Dương Đình Nghệ hiện là các bãi xe tạm, hàng quán dựng tạm, lụp xụp.

Tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án này là 35.100m2 (phường Cầu Giấy 30.520m2, phường Yên Hòa 4.580m2); ảnh hưởng đến 5 tổ chức và 110 hộ gia đình, trong đó có tập thể quân đội Bệnh viện 354 và phải di chuyển hơn 370 ngôi mộ tại nghĩa trang Mỏ Quang.

Bãi đỗ xe và các công trình tạm "mọc" lên trên đoạn tuyến KĐT mới Dịch Vọng – Dương Đình Nghệ. Ảnh: Đức Hoàng

Hơn 370 ngôi mộ tại nghĩa trang Mỏ Quang sẽ được di dời. Ảnh: Đức Hoàng

Trong khi đó, đoạn tuyến Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân) được đánh giá là giữ vai trò “khớp nối” các đoạn còn lại của đường Vành đai 2,5. Song đây cũng là đoạn gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng do nằm trong khu vực đông dân cư.

Đoạn tuyến Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi có chiều dài gần 1km. Ảnh: Đức Hoàng

Theo thống kê, hơn 485 thửa đất, khoảng 700 hộ gia đình, cá nhân và 4 tổ chức có đất, tài sản gắn liền với đất nằm trong phạm vi thu hồi để thực hiện dự án này.

Ảnh: Đức Hoàng

Sau khi hoàn thành, đoạn tuyến Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi sẽ liên thông với đường Hoàng Đạo Thúy hiện tại.

Đoạn tuyến Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng dài khoảng 0,6km. Ảnh: Đức Hoàng

Một số đoạn trên đường Vành đai 2,5. Ảnh: UBND phường Thanh Xuân

Theo tiến độ đặt ra của UBND TP Hà Nội, 3 đoạn tuyến trên sẽ được tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tốc độ thi công để đảm bảo hoàn thành trong năm 2026, trong đó, công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành trong quý 1.