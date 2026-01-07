Theo đó, hầm chui theo hướng Mễ Trì – Dương Đình Nghệ sẽ được xây dựng với quy mô 6 làn xe, tổng chiều dài 655m, trong đó, hầm kín dài 120m, hầm hở dài 200m và 335m tường chắn, gờ chắn bánh; mặt cắt ngang hầm có kích thước 7,4m.

Công trình được triển khai trên địa bàn các phường Từ Liêm, Cầu Giấy và Yên Hòa.

Đây là dự án nhóm B, công trình giao thông cấp II, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố làm chủ đầu tư.

Hầm chui nút giao Dương Đình Nghệ - Mễ Trì - Vành đai 3 dài 655m. Ảnh minh họa

Dự án nhằm giải quyết xung đột giao thông tại nút giao, giảm ùn tắc, rút ngắn thời gian di chuyển, tiết kiệm chi phí xã hội và giảm thiểu ô nhiễm môi trường đô thị. Đồng thời, công trình góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch được duyệt, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô.

UBND TP giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố và các đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm trước pháp luật về năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi; tính chính xác của các số liệu; tính hợp lý của các giải pháp thiết kế trong thiết kế cơ sở và tính pháp lý của hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt dự án.