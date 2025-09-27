Ngày 30/8, một vụ cháy xảy ra tại bãi trông giữ xe dưới gầm nhánh xuống cầu Vĩnh Tuy (phường Hồng Hà, Hà Nội) đã thiêu rụi khoảng 500 xe máy.

Sau sự cố, Sở Xây dựng Hà Nội ra văn bản triển khai Chỉ thị 06/CT-BXD của Bộ Xây dựng, yêu cầu rà soát, xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý hành lang an toàn đường bộ, đồng thời xóa bỏ toàn bộ bãi xe dưới gầm cầu. Theo đó, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông sẽ chủ trì phối hợp với các nhà thầu quản lý, bảo trì đường bộ và các cơ quan liên quan để tổng rà soát việc sử dụng hành lang an toàn đường bộ.

Từ đầu tháng 9, nhiều bãi xe dưới gầm cầu ở Hà Nội đã chính thức đóng cửa và ngừng hoạt động.

Tại khu vực gầm cầu cạn Chương Dương (phía nội thành), 2 bãi trông giữ xe do Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội và Công ty Cổ phần Đồng Xuân sử dụng đã dừng hoạt động. Hàng rào sắt xung quanh bãi xe dưới gầm cầu cũng được sơn lại để bảo đảm mỹ quan.

Bãi trông giữ xe dưới gầm cầu cạn Chương Dương đã được quây kín, phần nền gạch hư hỏng trong quá trình sử dụng làm bãi xe đang được thay thế. Trước đó, hàng trăm xe máy đã được di dời, trả lại không gian gầm cầu thông thoáng.

Bãi trông giữ xe tại đây đã ngừng hoạt động theo văn bản chỉ đạo của Sở Xây dựng Hà Nội. UBND phường Hàng Buồm cũng khuyến cáo người dân không gửi xe cho các đối tượng trông giữ trái phép.

Bãi giữ xe dưới gầm đường Vành đai 2, lối dẫn lên cầu Vĩnh Tuy đã được di dời và dừng hoạt động từ ngày 15/9. Tuy nhiên, sáng 26/9, ghi nhận của PV tại hiện trường vẫn còn hai ô tô đỗ ngay ngắn bên trong hàng rào bãi xe.

Đại diện Công ty Điểm đỗ xe Hà Nội cho biết, trước đây khu vực này trông giữ khoảng 300 ô tô gửi theo tháng, kéo dài khoảng 500m và chủ yếu đỗ sát dưới các trụ cầu. Hiện tại, dưới gầm cầu vẫn còn các chốt bảo vệ trông giữ xe.

Bãi xe gầm cầu vượt Ngã Tư Vọng dừng hoạt động từ ngày 6/9. Hiện Công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội đã cho người rào chắn, quây kín gầm cầu. Khu vực này trước đây được cấp phép làm bãi xe phục vụ cán bộ, công nhân viên Bệnh viện Bạch Mai và người dân đến khám chữa bệnh.

Sau khi có yêu cầu của Sở Xây dựng Hà Nội về việc xóa bỏ các bãi xe dưới gầm cầu, từ ngày 6/9, công ty đã thống báo tới các khách hàng về việc dừng hoạt động bãi xe dưới gầm cầu Ngã Tư Vọng. Hiện không còn phương tiện nào được trông giữ tại đây, phía bên ngoài thành nơi tập kết xe rác.

Tương tự, bãi trông giữ xe dưới gầm khu vực nhà ga S8 thuộc dự án đường sắt trên cao Nhổn - ga Hà Nội cũng đã dừng hoạt động, trả lại vỉa hè cho người đi bộ.