Chiều 7/9, trao đổi với VietNamNet, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trần Hữu Bảo cho biết, việc di dời các bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Chương Dương, ngã tư Vọng đã được giải tỏa xong. Riêng điểm ở cầu Vĩnh Tuy, Sở đang rà soát, báo cáo thành phố và sẽ giải quyết dứt điểm trong tháng 10.

Lãnh đạo Sở cũng nhấn mạnh, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ kết cấu cầu vượt và đảm bảo an toàn cho người dân, Sở sẽ thu hồi các điểm trông giữ xe dưới gầm cầu ngay trong tháng 9/2025, đồng thời phối hợp xử lý nghiêm các doanh nghiệp cố tình vi phạm.

Bãi giữ xe dưới gầm cầu Chương Dương "sạch bóng" không còn xe nào vào chiều 7/9. Ảnh: N. Huyền

Năm 2019, UBND TP Hà Nội từng đề xuất duy trì một số điểm trông giữ xe dưới gầm cầu vượt, nhưng Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) không đồng ý. Tuy nhiên, do thiếu bãi gửi xe nên thành phố nhiều lần kiến nghị và được cấp thẩm quyền chấp thuận. Từ năm 2020, các gầm cầu Chương Dương, Ngã Tư Vọng, Mai Dịch, Vĩnh Tuy được phép sử dụng làm nơi trông xe tạm thời.

Theo ghi nhận vào chiều ngày 7/9, tại các điểm trông giữ xe dưới gầm cầu vượt Ngã Tư Vọng, cầu Chương Dương đã được giải tỏa, không còn hoạt động. Điểm trông giữ xe dưới gầm cầu Mai Dịch cũng đã dừng triển khai kể từ khi mở rộng nút giao.

Tuy nhiên, dưới chân nhà ga Cầu Giấy (tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội), đối diện Đại học Giao thông Vận tải và Vườn thú Hà Nội (Công viên Thủ Lệ), bãi trông giữ xe vẫn còn hoạt động.

Gần đó, dọc trục đường Láng, dưới gầm cầu vượt Láng - Cầu Giấy, nhiều ô tô cũng được đỗ dưới gầm cầu.

Dưới gầm cầu ga metro Cầu Giấy hoạt động trông giữ xe diễn ra bình thường. Ảnh: N. Huyền

Lý giải về việc một số bãi trông giữ xe tại các ga dọc hai tuyến metro vẫn tồn tại, ông Trần Hữu Bảo cho biết, đây là giải pháp nhằm phục vụ kết nối của hành khách, giúp họ gửi xe để tiếp tục sử dụng metro hoặc các phương tiện công cộng khác.

Trong tuần sẽ có kết quả kiểm định

Thông tin thêm về tiến độ kiểm định, đánh giá kết cấu công trình cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, ông Bảo cho biết đã mời chuyên gia và đơn vị tư vấn kiểm định kết cấu. Các cơ quan chuyên môn đang khẩn trương triển khai, dự kiến trong tuần sẽ có kết quả kiểm định.

Theo nguồn tin của phóng viên, phần bong tróc chỉ là lớp vỏ bê tông bảo vệ; kết quả bước đầu từ mẫu khoan cho thấy không ảnh hưởng đến kết cấu công trình.

Như VietNamNet đã đưa tin, ngày 30/8 xảy ra vụ cháy tại bãi trông giữ phương tiện dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, thiêu rụi khoảng 500 xe máy.

Ngay sau vụ cháy, ngày 2/9, Bộ Xây dựng ban hành chỉ thị, yêu cầu UBND các tỉnh, thành lập kế hoạch di dời ngay các bãi trông giữ xe ra khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ (nếu có) trước ngày 30/10.

Ngày 4/9, Thủ tướng Chính phủ có công điện gửi các cơ quan liên quan về vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy. Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND Hà Nội rà soát ngay việc cấp phép và tổ chức quản lý bãi trông giữ xe trong vụ hỏa hoạn; đồng thời làm rõ nguyên nhân.

Cùng ngày, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã ban hành văn bản yêu cầu rà soát, di dời toàn bộ bãi trông giữ xe ra khỏi gầm cầu cạn trước 30/10.