Bùng nổ tranh cãi kết quả kiểm tra xe: "Ngập nước" hay "nước vào sàn xe"?

Tuần qua, một cuộc tranh luận gay gắt, dữ dội đã bùng nổ trên mạng xã hội giữa các thợ xe cũ xoay quanh kết quả "check xe" (kiểm tra xe) đối với chiếc Kia Cerato đời 2019 của anh Kiều Văn Thạo (SN 2000, trú tại thôn Vạn An- Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội).

Kể lại câu chuyện với VietNamNet, anh Kiều Văn Thạo cho biết, tháng 7/2025, anh mua một chiếc Kia Cerato đời 2019 để phục vụ nhu cầu đi lại tại salon ô tô H. trên phố Lê Quang Đạo (phường Nam Từ Liêm, Hà Nội). Trước khi ký giấy tờ mua xe, anh mang xe đến gara ô tô Chữ Tín (số 276 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) để kiểm tra chất lượng kỹ thuật.

Chiếc xe KIA Cerato đời 2019 của anh Kiều Văn Thạo. Ảnh: NVCC

Chiếc xe KIA Cerato đời 2019 của anh Kiều Văn Thạo. Ảnh: NVCC

Theo kết luận của gara này, "động cơ, hộp số nguyên bản; hệ thống điện không lỗi; xe có nước vào sàn nhưng không thủy kích; xe có va quệt cản trước, không ảnh hưởng kết cấu khung gầm". Tin tưởng tuyệt đối vào kết quả này, anh Kiều Văn Thạo quyết định mua chiếc xe với giá 452 triệu đồng.

Tuy nhiên, 4 tháng sau, để phục vụ tốt hơn cho công việc đi lại thi công, lắp đặt cầu thang, anh quyết định bán chiếc sedan KIA Cerato để mua một chiếc bán tải.

"Tôi nhờ một người thợ đến nhà để kiểm tra lại xe. Nhưng thật bất ngờ, người thợ này nói 'xe bị ngập nước'. Sáng 10/12, tôi mang chiếc KIA Cerato đến gara ô tô Thuần Phát (Nam Thanh, Tiền Hải, Thái Bình cũ nay thuộc tỉnh Hưng Yên) để 'check' lại. Và kết quả ở đây càng khiến tôi hoang mang", anh Thạo chia sẻ.

Theo đó, gara ô tô Thuần Phát đưa ra kết luận chiếc xe bị ngập nước, thậm chí được cho là "ngập tỏm", tức nước ngập sâu, có thể ngập tới tận nóc xe.

Anh Kiều Văn Thạo ngay lập tức quay trở lại gara ô tô Chữ Tín vào trưa ngày 10/12 để khiếu nại kết quả. Tuy nhiên, phía gara này vẫn cho rằng kết luận "check xe" của mình là đúng, đồng thời, đề nghị anh mang xe tới một đơn vị độc lập thứ ba để kiểm tra lại.

Các thông tin bất nhất giữa 2 gara được đưa lên mạng xã hội. Từ đây, cuộc “đại chiến” check xe giữa các thợ xe cũ bắt đầu bùng nổ với nhiều màn livestream và các bài viết trên Facebook, TikTok tranh cãi gay gắt: chiếc xe KIA Cerato rốt cuộc bị ngập nước hay chỉ là nước vào sàn xe? Giữa các kết luận của gara ô tô Chữ Tín và gara ô tô Thuần Phát, bên nào đúng, bên nào sai?

Nhiều người thợ tham gia quá trình "check xe" KIA Cerato chiều 11/12 tại Hà Nội.

Bên thứ ba: Nước mưa lọt vào sàn với mức 5-7cm, đủ điều kiện đánh giá là "xe ngập nước"

Đến sáng 11/12, chiếc xe được anh Kiều Văn Thạo mang đến cơ sở Check Car Hà Nội (số 86 P. Vũ Đức Thận, Long Biên, Hà Nội) kiểm tra. Đơn vị này đưa ra kết luận chi tiết và cho rằng, "xe không bị ngập tỏm", "lượng nước tràn vào toàn bộ sàn cao xấp xỉ chân ghế, như vậy được đánh giá là xe đã bị ngập nước nhưng không bị thủy kích".

Như vậy, với đơn vị kiểm tra thứ ba, kết quả đánh giá chiếc xe ngược lại với mức độ "nước chỉ vào sàn" của gara ô tô Chữ Tín nhưng cũng không nặng đến mức "ngập tỏm" như gara ô tô Thuần Phát nêu ra ban đầu.

Chi tiết hoen gỉ trên chiếc KIA Cerato của anh Kiều Văn Thạo. Ảnh: NVCC

Giữa tâm điểm bão mạng về vụ việc, ông Lê Đức Thông, đại diện trung tâm Check Car Hà Nội cũng chia sẻ ý kiến công khai, cho biết: "Chúng tôi đã kiểm tra xe rất kỹ để đánh giá khách quan, công tâm nhất cho chủ xe. Nước mưa đã đi vào xe qua đường cửa sổ trời dẫn đến ố trần, sệ trần, phải thay mới. Nước mưa tràn vào sàn xe với lượng lớn, ước tính 5-7 cm và để trong nhiều ngày. Do vậy, đủ điều kiện đánh giá là xe đã bị ngập nước."

Anh Kiều Văn Thạo với kết quả khám xe của đơn vị Check Car Hà Nội, trong đó kết luận "xe bị ngập nước". Ảnh: NVCC

Nhận kết quả trên, anh Kiều Văn Thạo vô cùng bức xúc, phẫn nộ. Đỉnh điểm căng thẳng là chiều cùng ngày, hàng chục thợ xe và dân buôn xe cũ tại Hà Nội đã tụ tập lại trước gara ô tô Anh Em (số 1, Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội) để cùng nhau kiểm tra chiếc KIA Cerato của anh Thạo. Sau đó, nhóm những người thợ này và anh Thạo tiếp tục kéo đến gara ô tô Chữ Tín, yêu cầu ông Tạ Ngọc Đức, chủ gara ô tô này đối chất.

Anh Kiều Văn Thạo, chủ nhân chiếc KIA Cerato đối chất với ông Tạ Ngọc Đức, chủ gara ô tô Chữ Tín về kết quả khám xe. Ảnh: NVCC

Xe được "mổ" ra, bóc tách nhiều chi tiết, bộ phận và được quay, chụp, livestream đồng loạt qua tài khoản của nhiều thợ xe. Các hình ảnh cho thấy, chiếc KIA Cerato bị hoen rỉ ở nhiều vị trí trên sắt-xi, gầm ghế, vết đinh tán trên trần xe, vách 2 bên của taplo, có vệt ố nước ở trần xe... Tuy nhiên, nỉ vách, ốc mặt taplo vẫn nguyên bản. Ý kiến các thợ xe vẫn chia làm 2 luồng trái ngược, bên ủng hộ gara Thuần Phát, bên lại ủng hộ gara Chữ Tín.

Chiếc xe được đưa đến chợ ô tô cũ trên phố Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy, Hà Nội) để kiểm tra.

Kết quả khám xe ngược nhau, hai gara vẫn bảo lưu quan điểm đến cùng

Để tìm hiểu vụ việc, PV VietNamNet đã trao đổi với các gara liên quan và các đơn vị này vẫn bảo lưu quan điểm của mình. Ông Tạ Ngọc Đức, chủ gara ô tô Chữ Tín, khẳng định: “Tôi đã vào nghề 25 năm và không đánh đổi thương hiệu để đưa ra kết quả sai. Kết quả kiểm tra của chúng tôi là đúng 100%.”

"Tôi không thể kết luận là xe ngập nước vì có những chi tiết chứng minh điều này. Ví dụ như ốc mặt taplo còn nguyên... Khi nước vào sàn xe và để lâu, quá trình bốc hơi sẽ gây ẩm và làm gỉ các bộ phận phía trên. Bất kỳ xe cũ nào cũng có thể gặp tình trạng này. Nguồn nước có thể xuất phát từ nước đọng lại trong quá trình rửa xe hoặc lọt nước mưa từ cửa sổ trời", ông Đức lý giải.

Thậm chí, ông Tạ Ngọc Đức phân trần: "Nếu tôi kết luận sai, salon bán xe có thể khiếu nại tôi. Đây là nghề nhạy cảm và tôi đang phải chịu nhiều sức ép, dễ bị nhiều bên nói xấu".

Trong khi đó, nói với VietNamNet, ông Đặng Thuần, chủ gara ô tô Thuần Phát, cho rằng: "Không thể đánh tráo khái niệm 'có nước vào sàn' và 'xe ngập nước', bởi bản chất và mức độ ảnh hưởng nặng nhẹ là hoàn toàn khác nhau. Làm đổ nước ra sàn cũng có thể gọi là nước vào sàn xe. Với những chi tiết hoen gỉ, ẩm ướt, ố mốc ở nhiều vị trí từ trần xuống, xương taplo, xương ghế... thì không thể coi nhẹ như vậy".

Theo ông Thuần, các trung tâm check xe giống như bác sĩ, kết luận sức khỏe của xe phải đúng bản chất và có đạo đức kinh doanh để bảo vệ quyền lợi cho người mua xe. "Người dùng không am hiểu xe nên họ mới phải nhờ đến dịch vụ đọc lỗi xe. Nếu mình làm sai, không công tâm, người thiệt thòi nhất là khách hàng", ông Thuần nhấn mạnh.

Ông Thuần cho rằng, một chiếc xe cũ nếu bị ngập nước, giá thị trường sẽ thấp hơn rất nhiều, chỉ còn khoảng 200-300 triệu đồng.

Tình tiết bất ngờ: Salon xin mua lại

Giữa lúc bão mạng căng thẳng, salon ô tô H. bất ngờ liên lạc với anh Thạo và đề nghị mua lại chiếc xe với giá 400 triệu đồng. Phần 52 triệu đồng chênh lệch so với giá bán lúc trước được coi là phần anh Thạo trả cho thời gian đã sử dụng xe vừa qua.

Cung cấp thông tin tới VietnamNet, anh Kiều Văn Thạo cho biết, anh đã chấp nhận phương án này để chấm dứt mọi sự rắc rối và sẽ tiếp tục tích cóp để mua xe bán tải phục vụ công việc.

Chia sẻ với VietNamNet, anh Kiều Văn Thạo cho biết rất mệt mỏi khi phải chạy đi chạy lại cả tuần qua để mang xe đi kiểm tra, đối chiếu các kết quả.

Anh tâm sự: "Hết cấp 2, tôi đã nghỉ học để đi làm. Số tiền mua xe có được là do tôi đã tích góp 9-10 năm nay, từ năm 14 tuổi. Đây là lần đầu tiên tôi đi mua xe, hoàn toàn không có kinh nghiệm gì, thông qua người quen giới thiệu nên đã tin tưởng tuyệt đối cả vào salon bán xe lẫn gara check xe. Nhưng cuối cùng, khi nhận kết quả khám xe như vậy, tôi rất thất vọng".

"Điều khiến tôi bức xúc nhất là đến bây giờ, bác Đức (chủ gara Chữ Tín) vẫn không thừa nhận và còn nói, phải có hình ảnh xe ngập nước thì mới công nhận là xe ngập nước. Nếu có hình ảnh thì cần gì phải đi 'check xe' nữa", anh Thạo cho biết.

Anh nhấn mạnh: "Đây là bài học xương máu cho tôi và cũng là cho mọi người khi đi mua ô tô cũ. Vì quá tin người và thiếu hiểu biết nên tôi mới bị va vấp như vậy".

Chứng kiến vụ việc trên, một số thợ xe đã góp tiền ủng hộ bù đắp số tiền chênh lệch giá xe cho anh Thạo.

Từ vụ việc trên có thể thấy, đạo đức kinh doanh trong thị trường xe cũ là yếu tố khó đoán định. Mỗi kết luận khám xe đưa ra sẽ tác động trực tiếp đến quyết định việc “mua hay không mua” của người tiêu dùng và cũng quyết định đến mức giá và lời lãi của đơn vị bán xe. Nếu kết luận sai, người mua xe sẽ thiệt hại từ hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng.

Trong giới xe cũ luôn tồn tại những nghi vấn về việc các đơn vị bán xe và "check xe" thông đồng để qua mặt người mua, đơn vị "check xe" có thể "ăn hai mang" để gia tăng lợi nhuận. Việc đánh tráo hoặc diễn giải mập mờ khái niệm không chỉ làm xói mòn niềm tin của người tiêu dùng, mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới uy tín chung của cả thị trường.

Sau các đợt mưa bão, ngập lụt, số lượng xe ngập nước tại 1 tỉnh thành có lên tới 14-15 nghìn xe. Do vậy, xe ngập nước tràn ra thị trường là điều tất yếu. Để tự bảo vệ mình, cách tốt nhất là người mua nên tham khảo và mang xe đi kiểm tra nhiều đơn vị khác nhau trước khi quyết định "xuống tiền", không thể phó mặc hoàn toàn niềm tin cho bất kỳ cá nhân hay đơn vị nào.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!