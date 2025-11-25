Theo ghi nhận của PV VietNamNet, những ngày này, trên công trường dự án đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu nhộn nhịp công nhân, nhiều thiết bị máy móc đang được trưng dụng để đẩy nhanh tiến độ.

Ông Trần Đức Tài, cán bộ Ban Quản lý Dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 2 cho biết, sau khi lãnh đạo tỉnh đi thị sát và chỉ đạo, đơn vị đã yêu cầu nhà thầu lập lại kế hoạch thi công, hiện nay đang bố trí 14 mũi thi công với hơn 200 công nhân, 60 thiết bị máy móc để đẩy nhanh tiến độ của dự án.

“Hai tháng vừa qua, thời tiết mưa bão nhiều nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ của dự án. Đến nay, chúng tôi mới giải ngân được hơn 40% kế hoạch năm 2025, nhiệm vụ giải ngân những tháng còn lại rất lớn, vì thế chúng tôi đang đốc thúc nhà thầu thi công khẩn trương, nhưng phải đảm bảo chất lượng cao nhất để tháng 6/2026 dự án cơ bản hoàn thành”, ông Trần Đức Tài nói.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng có tổng mức đầu tư là hơn 2.182 tỷ đồng.

Ông Ngô Xuân Hiệp, Chủ tịch UBND xã Trung Kênh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng đường dẫn hai đầu cầu gần như đã hoàn tất.

“Đối với công tác thực hiện giải phóng mặt bằng bàn giao đất cho dự án. Đến ngày 11/11 có 10/12 hộ còn lại đã nhận tiền đền bù và bàn giao đất. Trong tuần này, chúng tôi sẽ bàn giao 100% mặt bằng cho dự án”, ông Ngô Xuân Hiệp thông tin.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu, kết nối tỉnh Bắc Ninh và TP Hải Phòng có chiều dài hơn 13km, điểm đầu giao quốc lộ 17 tại Km32+600, điểm cuối giao quốc lộ 37. Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 2.

Dự án xây dựng gồm cầu Kênh Vàng dài 740m, rộng 23,5m, được thiết kế quy mô vĩnh cửu, kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực; phần đường dẫn hai đầu cầu có chiều dài hơn 12km, mặt đường rộng 15m.

Cầu gồm 2 mố và 13 trụ, trong đó có 3 trụ dưới sông. Đến thời điểm hiện tại, các nhà thầu đang tiến hành nhiều mũi thi công.

Trên công trường, các hạng mục dự án đang được gấp rút đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tại phía TP Hải Phòng, các hạng mục cầu đang dần được hình thành.

Dự án có điểm đầu tại Km0+00 lý trình lập dự án, giao với Quốc lộ 17 tại Km27+600, thuộc địa phận xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Điểm cuối của dự án là Km13+400 lý trình lập dự án, giao với Quốc lộ 37 tại Km77+400 TP Hải Phòng.

Dự án chia thành hai gói thầu chính, trong đó gói thầu số 14 tập trung vào xây dựng cầu Kênh Vàng và đoạn tuyến đầu dự án có giá trị hơn 938 tỷ đồng.

Dự án được thực hiện từ năm 2021 - 2027.

Việc sớm đưa công trình vào khai thác sẽ góp phần quan trọng trong kết nối hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực lân cận.

Trước đó, vào ngày 22/10, ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan đi kiểm tra tiến độ dự án đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu, kết nối hai tỉnh Bắc Ninh và TP Hải Phòng.

Tuy nhiên, tiến độ thi công và giải ngân dự án còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB); thiếu vật liệu thi công và ảnh hưởng của thời tiết thời gian qua.

Tại địa phận tỉnh Bắc Ninh, vẫn còn hơn 7.000m² đất nông nghiệp; gần 12.800m² đất công ích và hơn 2.800m2 đất của 12 hộ dân tại thôn Tảo Hòa (xã Trung Kênh) chưa phê duyệt phương án đền bù (do nằm dưới đường điện 500kV).

Địa phận TP Hải Phòng, còn vướng hơn 10.000m², trong đó có đất ở của 24 hộ dân và một số vị trí nằm trong hành lang lưới điện 110kV…

Ông Tuấn yêu cầu từ nay đến ngày 30/11/2025, phải tập trung hoàn thành dứt điểm công tác GPMB đối với 12 hộ dân còn lại trên địa bàn xã Trung Kênh.

Về trường hợp 24 hộ dân tại TP Hải Phòng chưa bàn giao mặt bằng, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Ban Quản lý Dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 2 khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản gửi UBND TP Hải Phòng phối hợp, chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh công tác GPMB để đến hết năm 2025, bàn giao mặt bằng sạch để tổ chức thi công.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành cơ bản toàn bộ dự án vào tháng 6/2026.