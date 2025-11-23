Sáng 23/11, Sở Xây dựng TPHCM tổ chức lễ thông xe dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 trên Quốc lộ 13, kết nối phường Bình Thạnh và Hiệp Bình.

Công trình hoàn thành sớm hơn kế hoạch 1 tháng, nâng tĩnh không cầu thêm 1,08m, cho phép các phương tiện lưu thông bình thường như trước đây.

Dự án nâng cấp tĩnh không cầu Bình Triệu 1 về đích sớm 1 tháng so với kế hoạch. Ảnh: Tuấn Kiệt

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 133 tỷ đồng, do Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (thuộc Sở Xây dựng) làm chủ đầu tư; bắt đầu thi công từ giữa tháng 2/2025. Mục tiêu của dự án là nâng tĩnh không thông thuyền cầu đạt cấp 2 với kích thước 50x7m.

Công trình sử dụng công nghệ kích thủy lực để nâng kết cấu nhịp cầu lên cao 1,08m, đảm bảo đồng bộ và an toàn. Toàn bộ hệ thống kích nâng được điều khiển tự động, giám sát bởi đội ngũ chuyên gia và kỹ sư trong nước.

Cầu Bình Triệu 1 được nâng tĩnh không thêm 1,08m, cho phép các phương tiện giao thông lưu thông bình thường như trước đây. Ảnh: Tuấn Kiệt

Ông Nguyễn Xuân Vinh, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, chia sẻ công tác nâng kích cầu với chiều cao lớn là một giải pháp và công nghệ mới, đòi hỏi sự phân tích, đánh giá kỹ lưỡng.

Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm chia sẻ công trình nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 có ý nghĩa rất lớn, giúp tiết kiệm ngân sách gần 900 tỷ đồng. Ảnh: Tuấn Kiệt

Cầu Bình Triệu 1, nằm trên Quốc lộ 13, được xây dựng từ trước năm 1975 và đã trải qua quá trình sửa chữa, mở rộng vào năm 2010. Tuy nhiên, tĩnh không cầu hiện tại khá thấp.

Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm, cho biết thành phố đã cân nhắc nhiều phương án cho công trình này. Trong đó, phương án nâng tĩnh không cầu được đánh giá là hiệu quả nhất, với chi phí hơn 100 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với việc xây cầu mới, dự kiến khoảng 1.000 tỷ đồng. Đồng thời, phương án này vẫn đảm bảo việc đi lại của người dân, chỉ hạn chế ô tô qua cầu trong một thời gian ngắn.

"Dự án với tổng mức đầu tư không lớn nhưng mang lại nhiều giá trị quan trọng, góp phần giảm thiểu tối đa tác động đến giao thông. Đây được xem là một cách tiếp cận mới, thể hiện tinh thần “dám nghĩ, biết làm”.

Nhờ sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhà khoa học, nhà quản lý và chuyên gia kỹ thuật, công trình đã hoàn thành sớm hơn kế hoạch một tháng", ông Lâm đánh giá và nhấn mạnh rằng mô hình này sẽ được áp dụng rộng rãi cho các dự án khác trong tương lai.

Hình ảnh xe cộ lưu thông qua cầu Bình Triệu 1 sau khi hoàn thành dự án nâng cấp. Ảnh: Tuấn Kiệt

Người dân phấn khởi ghi lại khoảnh khắc công trình cầu Bình Triệu 1 thông xe, giúp người dân thuận lợi di chuyển. Ảnh: Tuấn Kiệt

Ngoài việc nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1, TPHCM còn có kế hoạch nghiên cứu và triển khai nhiều dự án khác trên trục giao thông cửa ngõ phía Đông Bắc.

Cụ thể, dự kiến xây dựng cầu Bình Triệu 3 (nằm giữa cầu Bình Triệu 1 và Bình Triệu 2), mở rộng các trục đường như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh và xây dựng đường trên cao nối thẳng đến đường Điện Biên Phủ.

Bên cạnh đó, dự án mở rộng Quốc lộ 13 theo hình thức BOT (từ cầu Bình Triệu đến Bình Dương) cũng đang được triển khai. Thành phố còn giao cho doanh nghiệp nghiên cứu tuyến đường sắt số 3 (An Hạ - depot Hiệp Bình Phước) đi qua khu vực này.

Những dự án trên hứa hẹn sẽ góp phần khơi thông trục giao thông huyết mạch, tăng cường kết nối và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong khu vực.